María Emilia Casas, Medalla de Honor del ICAM

El decano Eugenio Ribón entregó a María Emilia Casas Baamonde la Medalla de Honor del ICAM en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la modernización del derecho y la igualdad de género en el ámbito jurídico.

En una laudatio cargada de reconocimiento, Ribón destacó su papel como referente indiscutible del constitucionalismo español y su impacto en la evolución del derecho laboral y la seguridad social en España. "Hablar de María Emilia Casas es hablar de una jurista íntegra, de una académica rigurosa y de una mujer pionera que ha abierto caminos que antes parecían intransitables", afirmó Ribón.

Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Casas accedió al Tribunal Constitucional en 1998, convirtiéndose en la magistrada más joven en la historia del órgano. Seis años después, fue la primera mujer en presidirlo, un hito en la lucha por la igualdad que marcó un periodo de defensa del rigor, la independencia y los valores constitucionales.

Más allá de su labor en el Alto Tribunal, su influencia en el derecho ha trascendido a través de la academia, la asesoría jurídica y su firme compromiso con la abogacía. Recientemente, se ha convertido en una figura clave en la reivindicación de pensiones dignas para los profesionales de la abogacía, elaborando a instancias del ICAM la propuesta normativa más completa para facilitar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

"María Emilia Casas nos ha enseñado que el derecho no es solo una norma, sino una herramienta viva para la construcción de una sociedad más justa. Que la igualdad no es solo un principio constitucional, sino una conquista que exige esfuerzo y convicción", subrayó el decano del ICAM. "Con este reconocimiento, la abogacía madrileña rinde tributo a su dedicación, su talento y su valentía", concluyó.

Durante su intervención, María Emilia Casas aprovechó para reivindicar la urgencia y necesidad de garantizar prestaciones de jubilación dignas para la abogacía: “El derecho a una jubilación digna está en la Constitución y tiene que estar en la realidad de las cosas. No habría Estado de Derecho sin abogacía. No es justo ni aceptable que quienes han defendido nuestros derechos y el acceso a la tutela judicial efectiva lleguen al final de su vida profesional sin condiciones de dignidad. Con el informe que he realizado para el ICAM para regular una pasarela voluntaria al RETA hemos abierto una vía para lograrlo. Esperamos que la situación política del país tan polarizada no impida llegar al consenso en una cuestión que debe ser de Estado y llegar a una situación digna como garantía democrática. Estoy muy agradecida que se me haya permitido poder contribuir a ello y llegar a ese fin".

Respecto al tema central del acto, María Emilia Casas también subrayó el papel transversal del derecho a la igualdad: "La igualdad tiene sus dificultades; es un derecho fundamental que, en una sociedad tan diversa y plural, con una tecnologización creciente y cambios vertiginosos, debe impregnarlo todo, sin olvidar los retrocesos a los que estamos expuestos", advirtió. Y defendió la necesidad de políticas de paridad, asegurando que "no deben ser temporales", sino una herramienta estructural para consolidar la igualdad en todos los ámbitos.

Además, agradeciendo al Decano su alegato a favor de la independencia judicial en el laudatio que le había dedicado, Casas puso en valor la independencia del Tribunal Constitucional y pidió respeto institucional hacia su labor.

Sellos de Igualdad

Finalmente, en reconocimiento a su compromiso con la equidad en la profesión legal, el ICAM entregó el Sello de Buenas Prácticas en Igualdad a las firmas KPMG y Elzaburu. Estos distintivos, otorgados por la Comisión de Igualdad del ICAM, buscan visibilizar y premiar aquellas iniciativas que fomentan un entorno más equitativo en el ejercicio de la abogacía.

Los Premios de Igualdad y Liderazgo del ICAM fueron creados en 2023 con el objetivo de reconocer el compromiso con la equidad en el sector jurídico y visibilizar el talento femenino en la abogacía. Divididos en dos categorías, el Premio Igualdad “Belén Landáburu y María Telo” distingue a personas u organizaciones que han impulsado medidas efectivas en favor de la igualdad de género, mientras que el Premio Liderazgo “Decana Sonia Gumpert” destaca a profesionales que, con su trayectoria, han contribuido a abrir camino para las mujeres en puestos de responsabilidad dentro del ámbito legal y empresarial.

