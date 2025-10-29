Medidas urgentes en materia energética, de contratación pública y de digitalización administrativa

En el plano energético, se persigue garantizar la seguridad de suministro, contener el impacto de los precios y facilitar la transición hacia fuentes renovables.
En materia de contratación pública, se adoptan medidas destinadas a reforzar la capacidad de ejecución de los contratos y la gestión de fondos europeos, introduciendo mecanismos de agilización y adaptación de precios.
Finalmente, el texto impulsa la digitalización del sector público mediante reformas orientadas a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y mejorar la interoperabilidad entre administraciones.
Estructura de la norma
El real decreto-ley se estructura en cuatro títulos, con disposiciones adicionales, transitorias y finales que completan su desarrollo normativo:
- Título I. Medidas en el ámbito energético. Regula la prórroga de determinados mecanismos de ajuste temporal de los costes energéticos, el refuerzo de las obligaciones de almacenamiento de gas y la ampliación de las ayudas para instalaciones de autoconsumo y eficiencia energética. Se modifican diversas normas del sector eléctrico y gasista, entre ellas la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto-ley 17/2021, para adaptar los incentivos al contexto de precios internacionales.
- Título II. Medidas en materia de contratación pública. Introduce ajustes en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, especialmente en materia de revisión excepcional de precios y en los procedimientos de tramitación urgente, con el fin de evitar la paralización de obras y servicios públicos afectados por la subida de costes. Se amplían los supuestos de modificación contractual y se refuerzan las competencias de las mesas de contratación y órganos de control.
- Título III. Medidas de impulso a la digitalización administrativa. Contempla la ampliación de la administración electrónica, la obligatoriedad de determinados registros y notificaciones electrónicas, y la interconexión de plataformas públicas. Se introducen previsiones para el uso de tecnologías de inteligencia artificial y automatización de procesos, con garantías de seguridad y respeto a la protección de datos.
- Título IV. Otras disposiciones complementarias. Incluye medidas relativas a la gestión presupuestaria y contable vinculada a los fondos europeos, así como disposiciones para mejorar la coordinación entre administraciones en el desarrollo de proyectos estratégicos.
Entre las disposiciones adicionales y finales, destaca la habilitación al Gobierno para dictar las normas reglamentarias necesarias, la modificación puntual de leyes sectoriales y la previsión de un calendario de adaptación para las administraciones públicas afectadas.
Las medidas en materia energética tienen carácter inmediato, mientras que las relativas a contratación pública y digitalización administrativa prevén periodos de adaptación de tres y seis meses, respectivamente, para su plena aplicación por los órganos competentes.
Entrada en vigor
La presente norma entrará en vigor el 30 de octubre de 2025.