Real Decreto-ley 12/2025, de 28 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia energética, de contratación pública y de digitalización administrativa

El real decreto-ley tiene por objeto introducir un conjunto de medidas urgentes en tres ámbitos distintos —energético, contratación pública y modernización administrativa— con el fin de afrontar las tensiones derivadas del contexto económico y geopolítico actual y acelerar la ejecución de proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el plano energético, se persigue garantizar la seguridad de suministro, contener el impacto de los precios y facilitar la transición hacia fuentes renovables.

En materia de contratación pública, se adoptan medidas destinadas a reforzar la capacidad de ejecución de los contratos y la gestión de fondos europeos, introduciendo mecanismos de agilización y adaptación de precios.

Finalmente, el texto impulsa la digitalización del sector público mediante reformas orientadas a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y mejorar la interoperabilidad entre administraciones.

Estructura de la norma

El real decreto-ley se estructura en cuatro títulos, con disposiciones adicionales, transitorias y finales que completan su desarrollo normativo:

Título I. Medidas en el ámbito energético. Regula la prórroga de determinados mecanismos de ajuste temporal de los costes energéticos, el refuerzo de las obligaciones de almacenamiento de gas y la ampliación de las ayudas para instalaciones de autoconsumo y eficiencia energética. Se modifican diversas normas del sector eléctrico y gasista, entre ellas la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico , y el Real Decreto-ley 17/2021 , para adaptar los incentivos al contexto de precios internacionales.

Regula la prórroga de determinados mecanismos de ajuste temporal de los costes energéticos, el refuerzo de las obligaciones de almacenamiento de gas y la ampliación de las ayudas para instalaciones de autoconsumo y eficiencia energética. Se modifican diversas normas del sector eléctrico y gasista, entre ellas la , y el , para adaptar los incentivos al contexto de precios internacionales. Título II. Medidas en materia de contratación pública. Introduce ajustes en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público , especialmente en materia de revisión excepcional de precios y en los procedimientos de tramitación urgente, con el fin de evitar la paralización de obras y servicios públicos afectados por la subida de costes. Se amplían los supuestos de modificación contractual y se refuerzan las competencias de las mesas de contratación y órganos de control.

Introduce ajustes en la , especialmente en materia de revisión excepcional de precios y en los procedimientos de tramitación urgente, con el fin de afectados por la subida de costes. Se amplían los supuestos de modificación contractual y se refuerzan las competencias de las mesas de contratación y órganos de control. Título III. Medidas de impulso a la digitalización administrativa. Contempla la ampliación de la administración electrónica , la obligatoriedad de determinados registros y notificaciones electrónicas, y la interconexión de plataformas públicas. Se introducen previsiones para el uso de tecnologías de inteligencia artificial y automatización de procesos, con garantías de seguridad y respeto a la protección de datos.

Contempla la , la obligatoriedad de determinados registros y notificaciones electrónicas, y la interconexión de plataformas públicas. Se introducen previsiones para el uso de tecnologías de inteligencia artificial y automatización de procesos, con garantías de seguridad y respeto a la protección de datos. Título IV. Otras disposiciones complementarias. Incluye medidas relativas a la gestión presupuestaria y contable vinculada a los fondos europeos, así como disposiciones para mejorar la coordinación entre administraciones en el desarrollo de proyectos estratégicos.

Entre las disposiciones adicionales y finales, destaca la habilitación al Gobierno para dictar las normas reglamentarias necesarias, la modificación puntual de leyes sectoriales y la previsión de un calendario de adaptación para las administraciones públicas afectadas.

Las medidas en materia energética tienen carácter inmediato, mientras que las relativas a contratación pública y digitalización administrativa prevén periodos de adaptación de tres y seis meses, respectivamente, para su plena aplicación por los órganos competentes.

Entrada en vigor

La presente norma entrará en vigor el 30 de octubre de 2025.

