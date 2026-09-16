Nueva promoción de notarios: 73 mujeres y 53 hombres

La oposición, celebrada en esta ocasión en el Colegio Notarial de Madrid, comenzó en 2025 y finalizó el pasado 23 de julio con la publicación de las puntuaciones. Un total de 847 opositores de toda España iniciaron las pruebas para optar a las 140 plazas convocadas, de las que finalmente se han cubierto 126.
La nueva promoción está integrada por 73 mujeres (57,9%) y 53 hombres (42,1%), procedentes de 16 comunidades autónomas. Madrid es la que cuenta con mayor representación, con 30 aprobados, seguida de Andalucía, con 28, y Cataluña, con 22. A continuación se sitúan Castilla y León y Murcia, con ocho nuevos notarios cada una; la Comunidad Valenciana, con siete; Aragón, con seis; Galicia y Canarias, con tres cada una; y Asturias, País Vasco, Baleares y Navarra, con dos cada una. Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja cuentan con un aprobado por comunidad.
En esta promoción, como en las inmediatamente precedentes, el tiempo medio dedicado a preparar la oposición se sitúa en torno a siete años, con jornadas habituales de entre ocho y diez horas de estudio. Muchos de los aprobados se han preparado en las academias de opositores de los colegios notariales, que ofrecen formación gratuita. Además, algunos de ellos han contado con becas destinadas a apoyarles económicamente durante los años de preparación de la oposición.
Requisitos para ser notario
Para convertirse en notario hay que ser español u ostentar la nacionalidad de cualquier país miembro de la Unión Europea. Además, hay que ser Doctor en Derecho, Graduado en Derecho o título equivalente en Derecho. Según el Reglamento Notarial vigente los ejercicios de la oposición son cuatro: los dos primeros, orales, y los dos segundos, escritos. Tanto los dos primeros como la lectura del tercero y de la primera parte del cuarto son públicos.