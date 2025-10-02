Ddebido a inexistencia de informe económico-financiero que justifique el coste del servicio y los criterios que se establecen en la ordenanza Nulidad de tasa por realizar actividades por apertura de establecimientos Noticia 02-10-2025 ElDerecho.com

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG anula la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos del Concello de A Pontenova debido a la inexistencia de un informe económico-financiero o memoria económica que justifique el coste del servicio y los criterios que se establecen en la ordenanza.