Orden a Ayuntamiento para garantizar que el ruido de Navidad no vulnera derechos fundamentales

La Sala insta a continuar con la ejecución de la sentencia de 2024 en la que condenó a la Administración local a tomar las medidas necesarias

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia en la que condenó, en mayo de 2024, al Ayuntamiento de Vigo por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de una vecina del Arenal por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023.

Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG decretaron entonces que el Ayuntamiento adoptase “las medidas necesarias” para evitar “la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales” y para garantizar “que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables”. Además, le impuso el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados, que ya hizo efectiva.

En la sentencia, notificada hoy, la Sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la afectada contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo que declaró ejecutada la sentencia firme del TSXG. Por lo tanto, ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia, “que se ceñirá exclusivamente a la condena a la entidad local a garantizar que, en la zona donde reside aquella vecina, los niveles de ruido no rebasen los umbrales fijados en la normativa vigente”. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación.

SENTENCIA AP 7152-25_anonimizada

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos