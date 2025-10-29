Osborne Clarke refuerza su equipo directivo con la llegada de Borja Pascual

Ccomo director financiero en España y con la idea de ampliar progresivamente sus funciones hacia la dirección operativa de la firma

La firma internacional Osborne Clarke ha nombrado a Borja Pascual nuevo director financiero de su oficina en España, en un movimiento con el que refuerza su equipo de gestión y avanza en su estrategia de crecimiento sostenible e innovación operativa en el mercado legal español.

Pascual aporta una sólida trayectoria en dirección financiera y transformación organizativa, con un enfoque centrado en la analítica de datos, la automatización de procesos y la aplicación de inteligencia artificial a la gestión. Su perfil le sitúa en una posición clave para impulsar la modernización de las firmas legales en un contexto de cambio profundo en el sector.

En Osborne Clarke, su objetivo será consolidar la función financiera y, de forma progresiva, ampliar sus responsabilidades hacia una doble vertiente, financiera y operativa, para impulsar la integración tecnológica y la toma de decisiones basada en datos, elementos esenciales para mejorar la competitividad y acelerar la transformación digital de la firma. En este sentido, los socios codirectores Jordi Casas y Miguel Lorán señalan que "la posición de Borja se enmarca en el plan estratégico de la firma a nivel internacional, acompañando la fuerte demanda de nuestros clientes en proyectos cada vez más complejos, integrando herramientas basadas en inteligencia artificial en la gestión y desarrollo de negocio. El perfil técnico de Borja y las inversiones en curso van a dar un fuerte impulso a nuestro despacho".

Por su parte, Borja Pascual explica que “el sector legal está viviendo una transformación sin precedentes, impulsada por la inteligencia artificial y la automatización. Las firmas que logren incorporar estas herramientas en su modelo operativo serán las que marquen la diferencia. En ese proceso, la frontera entre las funciones del CFO y del COO se difumina, dando lugar a un liderazgo más transversal, analítico y estratégico”.

Con casi dos décadas de experiencia en finanzas y gestión, Borja Pascual ha desarrollado una trayectoria marcada por la combinación de rigurosidad técnica, visión estratégica y orientación a resultados. Inició su carrera profesional en KPMG, en el área de auditoría, y la vida profesional le llevó posteriormente a vivir experiencias internacionales en entornos multinacionales, que ampliaron su perspectiva de gestión y su visión global de los negocios.

Más adelante, ocupó posiciones de responsabilidad en compañías de los sectores farmacéutico e industrial, donde consolidó su experiencia en gestión financiera, control de negocio y optimización de estructuras operativas en mercados altamente competitivos.

Su incorporación al sector legal se produjo con su entrada en Cuatrecasas, donde durante casi una década fue Director de Pricing. Desde esta posición lideró proyectos de rentabilidad, digitalización e innovación en modelos de pricing y control financiero, contribuyendo a la mejora de márgenes y al desarrollo del negocio en España y Portugal.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Ramón Llull y máster en Dirección de Empresas y Auditoría por la Universidad de Barcelona, Pascual aporta una visión integral que combina conocimiento financiero, innovación tecnológica y liderazgo estratégico.

