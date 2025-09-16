Con la incorporación de Javier Bau que tiene una sólida trayectoria de más de 20 años en el ámbito del derecho societario

Madrid, 16 de septiembre de 2025. Osborne Clarke incorpora a Javier Bau como socio del departamento mercantil de la firma en España. Con una sólida trayectoria de más de 20 años en el ámbito del derecho societario, Javier está especializado en fusiones y adquisiciones (M&A) y private equity, tanto a nivel nacional como internacional

A lo largo de su carrera ha asesorado a fondos de capital riesgo, empresas multinacionales, grupos familiares y entidades cotizadas, participando en todas las fases de las operaciones, en los mercados español y europeo.

Antes de su incorporación a Osborne Clarke, Javier fue socio del departamento mercantil en Pérez-Llorca y KPMG. Ha desarrollado el resto de su carrera en firmas internacionales de primer nivel. Además, Bau adquirió experiencia internacional en la división de banca de inversión de Nomura International en Londres.

Javier es licenciado y máster en Derecho por ESADE – Universitat Ramon Llull. En el ámbito académico, ha sido profesor en ESADE, impartiendo clases de su especialidad y ha participado como colaborador en diversas publicaciones académicas y técnicas.

Con su incorporación, Osborne Clarke refuerza su práctica mercantil en España, consolidando su capacidad de asesoramiento en operaciones y transacciones estratégicas en sectores clave como servicios financieros, infraestructuras y ciencias de la salud.

Javier Bau: "Estoy muy ilusionado con la incorporación a Osborne Clarke. Es la plataforma ideal para seguir ofreciendo valor a los clientes en un entorno tan competitivo y exigente como el actual." Jordi Casas, socio codirector de la firma en España y también socio de M&A, comenta "la incorporación de Javier es un paso muy importante en la consolidación de nuestra práctica transaccional, y estamos seguros de que contribuirá al éxito de la firma en España e internacionalmente”.

