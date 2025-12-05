Pablo Arellano y Carlos Puig de Travy reciben los máximos galardones del REA del Consejo General de Economistas

Durante la celebración de la decimosexta edición del AuditMeeting, el encuentro más representativo del sector, que cada año congrega a cerca de 600 auditores de toda España

El Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado en auditoría de cuentas del Consejo General de Economistas de España (CGE)– ha distinguido, en el entorno de su 16º AuditMeeting, al interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo, y al decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy, como miembros de Honor y de Mérito, respectivamente, del citado Registro.

Con estos galardones, que se otorgan anualmente, el REA –organización más representativa de los auditores españoles– quiere reconocer la labor llevada a cabo por distintas personalidades y entidades que han destacado por su firme defensa de la transparencia y su decidido impulso a la auditoría de cuentas, como es el caso de los galardonados en esta edición.

Durante el acto de entrega, el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGE), Emilio Álvarez, han coincidido en señalar la importancia de estos galardones como vía para visualizar el valor de la auditoría de cuentas, que constituye, según han manifestado, “un pilar fundamental para la transparencia financiera y la confianza en el ámbito económico”.

En esta edición, los premiados han sido distinguidos por su labor ejemplar en la promoción de buenas prácticas, la rendición de cuentas y la mejora continua de la calidad de la información financiera y no financiera, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido económico y empresarial. Así, en el caso de Pablo Arellano, han destacado su labor al frente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y su apoyo constante a la corporación de los economistas auditores. En el caso de Carlos Puig de Travy, el REA ha querido reconocer su aportación al desarrollo de la actividad de auditoría de cuentas y su dedicación al colectivo de profesionales del sector, especialmente durante sus años como presidente de este Registro. Ambos galardonados han agradecido la consideración otorgada y el honor que supone engrosar la lista de la máxima distinción que otorga esta organización.

En el transcurso del acto se han entregado también los premios Auditor del Año, a la auditora Belén Domínguez Rubiño –en reconocimiento a su especial dedicación a la mejora de esta actividad profesional–, y Auditor Joven, al auditor Telmo De la Caba Guzmán –por representar con excelencia a las nuevas promociones de auditores de cuentas.

Los galardonados

Pablo Arellano Pardo: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, y de los Cuerpos Técnicos de Auditoría y Contabilidad, y de Hacienda. En 1995 ingresa en la administración pública en diversos puestos dentro de la Intervención General de la Administración del Estado. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado los cargos de auditor nacional jefe de Equipos en la Oficina Nacional de Auditoría, jefe de Asesoría Financiera y subdirector general de Relaciones Financieras con las Comunidades Autónomas en el Ministerio de Economía y Hacienda, director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, subdirector general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública; y director general de Racionalización y Centralización de la Contratación desde diciembre de 2016 hasta su nombramiento en junio de 2018 como interventor general de la Administración del Estado. Entre sus funciones al frente de esta entidad están el control interno del sector público estatal, el control de subvenciones y ayudas públicas, la dirección y gestión de la contabilidad pública, la formación de las cuentas económicas del sector público, y la relación con las haciendas territoriales en la formación de las cuentas económicas del sector público, entre otras.

Carlos Puig de Travy: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, doctor en Economía por la Universidad Ramón Llull y auditor de cuentas. Actualmente es CEO de las divisiones de Auditoría y Consultoría de Crowe Spain, la 8ª firma de Auditoría a escala mundial. Comenzó su trayectoria profesional con su incorporación a Touche Ross, una de las 8 grandes firmas de Auditoría que posteriormente se integró en Deloitte. En 1987 asumió el cargo de Controller General en el segundo mayor grupo industrial del país. En 1990 fundó la compañía de auditoría PLM Auditores, S.L., en la actualidad incorporada a Crowe. Dentro de la faceta institucional ha sido miembro de numerosas entidades de referencia como el Patronato Fundación del Instituto de Tecnología y Construcción de Cataluña (ITeC), l’Associació catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), el Consejo Catalán de la Empresa, y el Consejo Económico y Social de Barcelona (CESB), entre otras. Fue presidente del Registro de Economistas Auditores (REA) desde diciembre de 2009 a diciembre de 2021. Como presidente del REA participó en los procesos de elaboración de las modificaciones de la ley de 19/1998 de Auditoría de Cuentas, de la ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y de sus respectivos reglamentos. También ha participado en el desarrollo de las normas técnicas de auditoría y de las actuales NIA.es. Actualmente es decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

