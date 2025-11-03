Papel de la abogacía institucional en la protección del Estado de Derecho

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), representado por su decano, Eugenio Ribón, y la diputada de la Junta de Gobierno, Roberta Poza, ha participado en el 69º Congreso de la Unión Internacional de Abogados (UIA), celebrado en Guadalajara (México) entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

La presencia del ICAM en esta importante cita internacional responde a su compromiso de reforzar la cooperación con la abogacía internacional y mantener un diálogo permanente con las principales instituciones jurídicas del mundo, impulsando el intercambio de ideas y buenas prácticas en defensa de la profesión y del Estado de derecho.

En el marco del Congreso, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, participó en el Senado Internacional de Colegios de Abogados de la UIA, donde intervino en uno de los grandes temas del Senado centrado en el “El papel de los Colegios de Abogados en la protección del Estado de Derecho y la independencia del poder judicial”. El Senado, también abordó otros dos grandes temas de actualidad como puede ser el Convenio Europeo sobre la profesión de la abogacía y las iniciativas y proyectos de los colegios para la protección de los profesionales de la abogacía en situación de riesgo.

Durante su intervención, Ribón subrayó la responsabilidad de la abogacía institucional en la defensa de la democracia y la independencia judicial: “En un tiempo en que el Estado de derecho se ve amenazado en demasiadas latitudes, y donde las fronteras de la injerencia política se difuminan, los colegios de abogados tenemos una obligación clara: no mirar hacia otro lado”, afirmó.

El Decano recordó que “la independencia judicial no es un privilegio del poder judicial, sino una garantía ciudadana”, y reivindicó el papel de los Colegios como “guardianes naturales de esa independencia”.

Ribón destacó las iniciativas impulsadas por el ICAM en esta materia, como la Declaración en defensa del Estado de Derecho aprobada por unanimidad el 9 de noviembre de 2023 y la participación del ICAM en los informes sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea. “Cuando la legalidad se cuestiona, el silencio no puede ser respuesta”, señaló Ribón, quien también subrayó que el ICAM “ha querido ejercer su papel con convicción y con hechos”.

El decano propuso tres líneas de acción compartida entre las organizaciones colegiales: “Primero, crear observatorios colegiales internacionales que alerten ante amenazas a la independencia judicial. Segundo, promover la participación técnica de la abogacía en los procesos de reforma legislativa. Y tercero, reforzar la educación jurídica ciudadana, porque solo una sociedad informada puede defender su libertad.”

En su cierre, lanzó un mensaje alentando a la responsabilidad y el compromiso de la abogacía madrileña: “El ICAM, bajo el mandato de su actual Junta de Gobierno, no ha querido ni va a querer mirar hacia otro lado ante los ataques al Estado de derecho. Hemos actuado y seguiremos actuando con hechos y con voz propia. Si la abogacía calla, se resienten los derechos; si la abogacía se compromete, se fortalece la democracia”, concluyó.

La participación del Ddecano en el Senado Internacional del Colegios de Abogados contó con la presencia de Carlo Mastellone, presidente de la UIA; de los vicepresidentes Luc Deshaies (Gowling Wlg, Montreal, Canadá), Nuhad Ponce Kuri (Ponce Kuri, S.C., Ciudad de México) y Lisa Savitt (Benchmark International ADR, Viena, Austria), así como del secretario general Alain Grosjean (Bonn & Schmitt, Luxemburgo), entre otros.

En el senado intervinieron los decanos y presidentes de los colegios de abogados más importantes del mundo, como pueden ser: el Colegio de Abogados de París, the Law Society of England and Wales, the New York City Bar Association o el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, entre muchos otros.

El Congreso de la UIA, punto de encuentro global de la abogacía

Tras veintiséis años sin celebrarse en América Latina, la UIA ha escogido a Guadalajara (México) como sede de esta 69ª edición, que congregará durante varias jornadas a cerca de un millar de abogados de más de ochenta países, convirtiéndose en uno de los mayores encuentros jurídicos internacionales del año y en un espacio clave para el intercambio de experiencias y la reflexión sobre los grandes retos del Derecho.

Entre los temas centrales del Congreso figuran la solución de conflictos en materia de inversión extranjera en el actual contexto de reconfiguración geopolítica y la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). También se abordan cuestiones como la sostenibilidad y el comercio agroalimentario, el impacto de la inteligencia artificial, la herencia digital, la prevención en los sistemas de pago digitales o las nuevas fronteras de los datos y su protección jurídica.

Asimismo, en el marco del Congreso se prevé la firma de dos declaraciones internacionales, una sobre los derechos de los migrantes y otra en materia de métodos alternativos de resolución de conflictos, con el objetivo de reforzar la paz jurídica a través de la mediación y el arbitraje.

El ICAM refuerza su presencia internacional en el Congreso de la UIA

El ICAM, patrocinador del Congreso, reafirma con su compromiso con la abogacía internacional, la defensa del Estado de derecho y el fortalecimiento de los lazos de colaboración entre colegios y juristas de todo el mundo.

Además de su intervención en el Senado Internacional de Colegios de Abogados, el Decano Eugenio Ribón participará en otro panel titulado “Porvenir del Abogado – Navegando por el futuro de la abogacía. Los abogados en un mundo cambiante”, en el que se abordarán los desafíos de la profesión ante los nuevos escenarios tecnológicos, sociales y económicos.

Por su parte, la diputada de la Junta de Gobierno, Roberta Poza, intervendrá en el panel dedicado a Salud y Derecho de Familia, donde presentará el Programa Bienestar Integral del ICAM, una iniciativa pionera que promueve la salud física, mental y emocional de los profesionales de la abogacía.

Durante los días del Congreso, el ICAM contará también con un stand informativo en el recinto de Expo Guadalajara, desde el que dará a conocer a los asistentes los principales servicios del Colegio con especial interés para la comunidad jurídica internacional. En este espacio, se pondrá el acento en la figura del Consultor Legal Internacional, un perfil reconocido por primera vez en el ICAM, y que permitirá a abogados de otros países integrarse en la comunidad jurídica madrileña y acceder a algunos de los servicios más destacados del Colegio, consolidando a Madrid como un punto de encuentro jurídico global.

