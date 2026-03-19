Pérez-Llorca crece un 28 % hasta alcanzar los 211,3 millones de euros de ingresos

El 26 % de la facturación global proforma de Pérez-Llorca (55,5 millones de euros) provino del negocio portugués, mexicano y colombiano de la Firma

El asesoramiento en Derecho español creció un 17 % con respecto a 2024 alcanzando los 155,8 millones de euros

Pérez-Llorca incrementó en un 28 % sus ingresos globales proforma en 2025, lo que supone cerrar el ejercicio con una facturación de 211,3 millones de euros (250 millones de dólares, aproximadamente), cifra que consolida la senda de crecimiento de doble dígito que el Despacho viene presentado en el último lustro. Estos ingresos proforma incluyen las ventas de todo el ejercicio de 2025 tanto en España, Portugal y México, como en Colombia, nuevo mercado para la Firma.

Las ventas de la Firma en Derecho español se incrementaron hasta los 155,8 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 17 % más que en 2024. Las ventas en Derecho portugués, mexicano y colombiano registraron unas ventas proforma de 55,5 millones de euros, lo que supone el 26 % de los ingresos globales del Despacho.

El avance de la cifra de negocio refleja tanto el sólido desempeño del mercado español como la fuerte expansión del negocio internacional, que continúa ganando peso en el conjunto de la Firma. Estos datos, pendientes del cierre de auditoría, sitúan nuevamente a Pérez-Llorca en niveles récord de ventas y consolidan su trayectoria de crecimiento sostenido. En la última década (2016-2025), Pérez-Llorca ha multiplicado por 6 sus ventas.

“El crecimiento alcanzado en 2025 ha sido el resultado de contar con una hoja de ruta muy clara en los cuatro mercados en los que operamos: asesorar a nuestros clientes en operaciones de alta complejidad, conflictos relevantes y cuestiones regulatorias, con estándares homogéneos de excelencia y con un claro foco en atraer y desarrollar al mejor talento. Nuestra ambición es y seguirá siendo crecer en todas las jurisdicciones en las que estamos presentes”, ha afirmado Pedro Pérez-Llorca, Socio Director de Pérez-Llorca.

Estrategia internacional

Para impulsar y capitalizar su crecimiento global, Pérez-Llorca puso en marcha en 2025 Scala, un proyecto interno destinado a aprovechar las oportunidades que ofrece su proceso de internacionalización y a consolidar su posición como una de las principales firmas de servicios jurídicos en Iberoamérica.

Scala no solo articula la expansión selectiva en mercados clave y la atención integral y coordinada de grandes clientes con presencia multijurisdiccional, sino que además canaliza las oportunidades internacionales del talento de Pérez-Llorca.

Como parte de este impulso, Pedro Pérez-Llorca, Socio Director del Despacho, se ha trasladado temporalmente un año a Ciudad de México con el objetivo de reforzar sobre el terreno un proyecto en crecimiento y acompañar al equipo de las Américas: Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional; Jorge Mondragón, Country Chair de México; y Mauricio Piñeros, Country Chair de Colombia.

Julio Lujambio, Socio Ejecutivo, implementa la estrategia y dirige el mercado ibérico desde España y Constanza Vergara, Socia y COO de Pérez-Llorca, coordina la gestión operativa de la Firma.

Proyecto Scala, además, contempla una reorganización del grupo de sociedades que permita capturar todas las oportunidades que se abren asegurando la estructura más adecuada.

En el marco de esta consolidación internacional, el Despacho ha anunciado recientemente la próxima apertura de una oficina en Abu Dabi, lo que le convierte en la primera firma iberoamericana con presencia física en esta ciudad. Esta nueva oficina estará dirigida por Gonçalo Capela Godinho, quien da el relevo al frente de la oficina de Portugal a Carlos Vaz de Almeida, que ejerce las funciones de Managing Partner, así como a Inês Arruda y Adolfo Mesquita Nunes, quienes son Country Co-chairs.

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