Pérez-Llorca incorpora a Felipe Suescún de Roa como socio en Colombia

El nuevo socio se incorpora a la oficina de Bogotá para fortalecer el área de Litigios y Resolución de Controversias

Pérez-Llorca ha incorporado como nuevo socio de Colombia a Felipe Suescún de Roa, quien se une para fortalecer la práctica de Litigios y Resolución de Controversias, una de sus áreas clave en este país.

Suescún de Roa cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, con una sólida experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales, resolución de conflictos y derecho de los negocios. A lo largo de su carrera ha participado en arbitrajes complejos en distintas jurisdicciones, sedes y leyes aplicables, entre ellas Argentina, Colombia, Francia, México, Nueva York, Suiza y los Principios UNIDROIT, principalmente bajo las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Suescún de Roa es ampliamente reconocido en Colombia y en Latinoamérica como líder en su área de práctica por diversos rankings, guías, directorios y publicaciones independientes, como Legal 500, Chambers & Partners, Latin Lawyer o Lexology, entre otros.

Licenciado en Derecho y especialista en Derecho Comercial por la Universidad de los Andes, Suescún de Roa cuenta además con un LL.M. por Georgetown University. En el ámbito académico, ha sido profesor de las Cátedras de Obligaciones, Responsabilidad Civil y Derecho de los Negocios en la Universidad de los Andes y profesor de Arbitraje y de Sociedades en cursos de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Superintendencia de Sociedades.

Asimismo, es autor de diferentes libros, así como de múltiples artículos académicos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. Participa con frecuencia como conferenciante en seminarios y congresos en Colombia y Latinoamérica, ha sido admitido como Fellow del Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb) en Londres, la más alta acreditación de esta institución, y fue asociado extranjero en el grupo de arbitraje internacional en las oficinas de Washington D.C. de una reconocida firma anglosajona.

“La incorporación de Felipe como socio refuerza de manera significativa nuestra práctica de Litigios y Resolución de Controversias en Colombia. Su experiencia en arbitrajes complejos y su trayectoria en casos de alto impacto se alinean con la visión de Pérez-Llorca de ofrecer asesoría sofisticada en los asuntos más relevantes para nuestros clientes”, ha afirmado Mauricio Piñeros, Country Chair de Colombia de Pérez-Llorca.

Esta incorporación sucede pocos días después de que Pérez-Llorca anunciara a nivel global el nombramiento de 12 nuevos socios y 5 counsels, entre los que se encontraban las abogadas colombianas Paola Valderrama y María Camila Parra, lo que confirma una vez más el crecimiento y proyección del Despacho en Colombia.

