Pérez-Llorca refuerza su oficina de Lisboa con Cristina Vergueiro

Con casi 20 años de experiencia en Corporate, Private Equity e Infraestructura en América Latina, Cristina Vergueiro refuerza las capacidades de Pérez-Llorca en operaciones complejas de M&A y proyectos de gran escala

Vergueiro procede de uno de los mayores y más reconocidos gestores de Private Equity e Infraestructura de América Latina, donde desempeñó funciones de directora general y general counsel.

A lo largo de su trayectoria, ha actuado en todas las fases del ciclo de inversión: estructuración de fondos, captación de capital, operaciones de inversión y desinversión, así como en el seguimiento y desarrollo de las empresas en cartera. Su experiencia incluye la definición de modelos de gobernanza, gestión de riesgos y compliance en sectores como logística, energía, transportes y farmacéutico, en diversos mercados latinoamericanos, además de su actividad en gestión de crisis y arbitraje. También fue miembro del consejo de administración de algunas empresas de la cartera.

Vergueiro es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo y es miembro del Colegio de Abogados de Brasil.

Esta incorporación refuerza la capacidad de Pérez-Llorca para apoyar a clientes -tanto organizaciones como clientes privados- en operaciones trasfronterizas, contribuyendo a la proyección internacional del Despacho, con especial foco en proyectos que involucren a mercados lusófonos y latinoamericanos, especialmente Brasil.

Para Gonçalo Capela Godinho, Country Chair de Pérez-Llorca en Portugal: “Cristina aporta un conocimiento profundo de la industria de private equity y de la dinámica de inversiones en infraestructura. Su experiencia permitirá ofrecer a nuestros clientes soluciones jurídicas sólidas para operaciones complejas de M&A y el desarrollo de proyectos en sectores críticos como energía, transportes y logística”.

