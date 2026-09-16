Juan David Quintero, socio de Corporativo y M&A, se incorporará a la oficina de Nueva York del Despacho, mientras que Alejandro Sanabria, socio de Tributario, desarrollará su actividad desde Madrid

Los traslados se enmarcan en el Proyecto Scala y responden a los crecientes flujos de inversión entre América y Europa, así como a la progresiva conexión de ambas regiones con Asia y Oriente Medio.

Pérez-Llorca continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con el traslado de dos de sus socios de Colombia. Juan David Quintero, socio de Corporativo y M&A, se incorporará a la oficina de Nueva York desde Bogotá, mientras que Alejandro Sanabria, socio de Tributario, desarrollará su actividad desde Madrid. Ambos continuarán practicando Derecho colombiano desde sus nuevas ubicaciones.

Los traslados responden al crecimiento de los flujos de inversión entre América y Europa y a la creciente interrelación de ambas regiones con Asia y Oriente Medio. En este contexto, compañías, fondos e inversores abordan cada vez con mayor frecuencia operaciones que combinan distintas jurisdicciones, fuentes de financiación y centros de decisión. La presencia de abogados colombianos en Nueva York y Madrid permitirá al Despacho conectar de forma más directa estas oportunidades con sus equipos en América Latina y prestar un asesoramiento coordinado desde algunos de los principales centros financieros y empresariales del mundo.

Estos movimientos forman parte del Proyecto Scala, la iniciativa interna destinada a aprovechar las oportunidades derivadas del proceso de internacionalización del Despacho y que tiene como objetivos consolidar una plataforma jurídica iberoamericana plenamente integrada, coordinar el asesoramiento a clientes multijurisdiccionales y favorecer la movilidad y el desarrollo profesional de sus abogados.

El traslado de Juan David Quintero a Nueva York permitirá fortalecer la relación de Pérez-Llorca con las firmas estadounidenses con las que colabora habitualmente y que asesoran en operaciones e inversiones dirigidas hacia América Latina. Quintero cuenta con más de 15 años de experiencia en fusiones y adquisiciones locales y transfronterizas, fondos de capital privado, joint ventures y reorganizaciones empresariales. Es abogado admitido para ejercer en Colombia y en el estado de Nueva York, y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo de New York University School of Law y formación en negocios de NYU Stern School of Business.

Por su parte, el traslado de Alejandro Sanabria a Madrid responde al interés sostenido de inversores y compañías españolas y europeas por identificar oportunidades y desarrollar sus negocios en Colombia y en el conjunto de América Latina. Su experiencia en tributación internacional y asesoría fiscal en operaciones de fusiones y adquisiciones, financiación, fondos de inversión, infraestructura, energía e inversión inmobiliaria le permitirá aportar conocimiento de los mercados latinoamericanos a los equipos que acompañan a inversores europeos en sus procesos de entrada, expansión y estructuración en la región.

“Nuestra estrategia internacional parte de una realidad: las inversiones ya no se articulan de manera aislada entre dos jurisdicciones, sino que involucran cada vez más a compañías, fondos, financiadores y asesores de diferentes mercados. La incorporación de Juan David y Alejandro a nuestras oficinas de Nueva York y Madrid nos permitirá acercar el conocimiento del Derecho colombiano a los lugares donde se originan y estructuran muchas de estas operaciones, estar más cerca de las firmas estadounidenses con las que trabajamos y acompañar de forma coordinada a nuestros clientes en sus proyectos en América Latina”, señala Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, basado en Nueva York.

Esta iniciativa se apoya en una estructura de liderazgo cercana a los principales mercados de la región. Iván Delgado dirige la estrategia internacional de Pérez-Llorca desde Nueva York, mientras que Pedro Pérez-Llorca, socio director del Despacho, se trasladó temporalmente por un año a comienzos de 2026 a Ciudad de México para acompañar al equipo de las Américas y reforzar desde allí el desarrollo de la plataforma iberoamericana.

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