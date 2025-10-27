Plan Notarial de Emergencias frente a la DANA y otras catástrofes
El Colegio Notarial de Valencia y el Consejo General del Notariado presentan hoy lunes, 27 de octubre, a las 18 h, este Plan
Plan Notarial de Emergencias frente a la DANA y otras catástrofes
NoticiaElderecho.com
La inauguración de la jornada, que tendrá lugar en la sede del Colegio Notarial de Valencia, en la calle Pascual y Genís, nº21, contará con la participación del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama Zuirán; acompañado por el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis Benlloch; y por la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo.
El decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Enrique Mayorga Alcázar, será el encargado de presentar el Plan Notarial Nacional de Emergencias; dando paso posteriormente a los testimonios de la ayuda prestada a los afectados por la DANA por parte del Colegio Notarial de Valencia y de todo el Notariado español y por otros colegios profesionales como el Colegio de Abogados de Valencia; el Colegio de Procuradores Valencia y el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón.
La conferencia de clausura del vicepresidente 2º de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, será la que cierre el acto de presentación del Plan Notarial de Emergencias.
Modalidad de asistencia presencial y por streaming. Imprescindible inscripción a través de este enlace
