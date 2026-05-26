PONS IP refuerza el Área de Patentes con una Unidad pionera en software, IA y tecnologías cuánticas

Pablo Estebaranz Ruiz, ingeniero electrónico y Agente de Patentes Europeas (EPA) con más de 18 años de experiencia es el director de la unidad

La nueva unidad, junto al Área de Consultoría Tecnológica lanzada en 2024, consolida el liderazgo de PONS IP en el diseño de estrategias innovación integrales de protección de tecnologías deeptech, IA y software, con un equipo de 40 profesionales.

PONS IP, consultora global especializada en Propiedad Industrial, Intelectual y nuevas tecnologías e innovación, ha anunciado el lanzamiento de una nueva Unidad dentro de su Área de Patentes dedicada específicamente a la protección por esta vía de las innovaciones basadas en software, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, reforzando su capacidad para acompañar a empresas y organizaciones que operan en sectores intensivos en innovación y tecnologías disruptivas a nivel global.

Con esta iniciativa pionera en el sector y en colaboración con la Unidad de Consultoría de Innovación Tecnológica creada en 2024, PONS IP refuerza su liderazgo en el sector con un equipo multidisciplinar de 40 profesionales: técnicos de patentes, expertos en estrategia de gestión y protección de IPRs, valoración de intangibles y secretos empresariales, abogados expertos en asesoramiento legal en innovación, así como en vigilancia e inteligencia competitiva. Su objetivo, ofrecer un servicio integral a empresas, centros tecnológicos y organizaciones que desarrollan soluciones basadas en software avanzado, inteligencia artificial y computación cuántica.

Al frente de esta nueva unidad, integrada en el Área de Patentes, Desarrollo Tecnológico e Innovación dirigida por Ana Herrera, la consultora de propiedad industrial e intelectual incorpora a Pablo Estebaranz Ruiz, Agente de Patentes Europeas (EPA), quien cuenta con más de 18 años de experiencia en propiedad industrial y una sólida trayectoria en la protección de innovaciones tecnológicas complejas que incorporan software, inteligencia artificial, electrónica, cuántica e invenciones implementadas por ordenador. A lo largo de su carrera, Estebaranz ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en la redacción, tramitación y defensa de patentes ante la Oficina Europea de Patentes, la OEPM y otras oficinas internacionales.

Enfoque técnico‑jurídico

Esta nueva Unidad de PONS IP nace con un enfoque eminentemente técnico‑jurídico que, integrada en el Área de Patentes de PONS IP, colaborará con la Unidad de Consultoría de Innovación Tecnológica en el diseño de estrategias integrales y transversales de protección del software y de las tecnologías emergentes dando respuesta a una creciente demanda en el sector de soluciones de protección efectiva y global sobre este tipo de innovaciones complejas.

Así, su actividad principal se centrará en el análisis de patentabilidad de invenciones implementadas por ordenador (CII), inteligencia artificial, cuántica y algoritmos avanzados, el diseño de estrategias de protección combinadas mediante patentes y secretos empresariales, la defensa de derechos ante las principales oficinas nacionales e internacionales y la gestión estratégica de carteras de propiedad industrial alineadas con los nuevos modelos de negocio de base tecnológica.

Según explica Nuria Marcos, directora general de PONS IP, “el crecimiento acelerado del software, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas exige elevar la protección de estos desarrollos a un nivel estratégico. No se trata solo de registrar derechos, sino de diseñar una arquitectura de protección alineada con la innovación, el negocio y la regulación existente”.

Para Ana Herrera, directora de Patentes, Desarrollo Tecnológico e Innovación “la presión competitiva y el fuerte incremento de solicitudes en ámbitos como la IA o la computación cuántica hacen imprescindible contar con equipos altamente especializados. Una protección sólida y bien diseñada es hoy un factor crítico para convertir la tecnología en ventaja competitiva y valor empresarial”.

Pablo Estebaranz, responsable de la nueva Unidad, señala que “el Área de Patentes de PONS IP cuenta con un equipo altamente especializado y con una trayectoria contrastada en la protección de tecnologías complejas, lo que nos sitúa en una posición de referencia en el ámbito del software, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Esta nueva Unidad nace precisamente para potenciar ese conocimiento técnico‑jurídico y trabajar de forma coordinada con la Unidad de Consultoría en Innovación Tecnológica, combinando protección avanzada y visión estratégica para acompañar a los clientes en todo el ciclo de vida de su innovación”.

Software, la IA y las tecnologías cuánticas

La iniciativa de PONS IP responde al crecimiento sostenido de este tipo de desarrollos a nivel global y a la creciente complejidad jurídica y estratégica que plantea su adecuada protección y demandan las empresas innovadoras. Según los últimos datos oficiales disponibles, el peso del software y de la inteligencia artificial en los sistemas de patentes es ya determinante. En 2024, las tecnologías ligadas al software representaron más del 13 % de las solicitudes de patentes a nivel mundial según la WIPO, con cerca de 500.000 solicitudes, mientras que el software dedicado a Inteligencia Artificial (IA) implica ya a la mitad de ese importante volumen de solicitudes de patente a nivel mundial.

En paralelo, las tecnologías cuánticas muestran una aceleración sin precedentes, especialmente en computación, con cerca de 10.000 familias de patentes hasta 2024 según la EPO y un crecimiento que se ha multiplicado por cinco en la última década.

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