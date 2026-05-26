CECA MAGÁN da un paso estratégico en el sector audiovisual y cultural con María Jesús Román

CECA MAGÁN Abogados ha anunciado la incorporación de María Jesús Román como socia, junto con su equipo, para crear y liderar el Área Audiovisual y Derecho de la Cultura. La operación refuerza la apuesta de CECA MAGÁN por la especialización sectorial, incorporando la reconocida trayectoria de María Jesús Román y su equipo en el asesoramiento a productoras, plataformas, talento y proyectos de primer nivel del panorama audiovisual y cultural, tanto a nivel nacional como internacional.
Con esta integración, la firma da un paso más en su estrategia de crecimiento basada en la especialización sectorial y el desarrollo de áreas de alto valor añadido. Además, este movimiento permitirá ampliar la propuesta de valor de CECA MAGÁN, ofreciendo un asesoramiento transversal y coordinado en todas las áreas jurídicas que impactan en la actividad audiovisual y cultural, desde contratación, propiedad intelectual y financiación hasta fiscalidad, operaciones corporativas, laboral, litigación y cuestiones regulatorias.
El área audiovisual se posiciona como una práctica imprescindible dentro de la firma, en un contexto marcado por el crecimiento del contenido digital, el desarrollo de nuevas plataformas y la necesidad de estructuras jurídicas cada vez más sofisticadas en materia de derechos, financiación y explotación de activos intangibles.
Estrategia de crecimiento
Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “La incorporación de María y su equipo representa una operación estratégica relevante para la firma y refuerza nuestra apuesta por la especialización sectorial en industrias con gran proyección y sofisticación. El sector audiovisual y cultural requiere estructuras capaces de ofrecer un asesoramiento integral, altamente especializado y coordinado en todas las áreas jurídicas que impactan en el negocio. Esta operación sitúa a CECA MAGÁN en una posición especialmente sólida y competitiva en el ámbito audiovisual y cultural."
María Jesús Román por su parte señala: “Este paso es especialmente importante para mí tanto a nivel profesional como personal. MRG ha sido un proyecto construido con enorme dedicación, ambición y compromiso con nuestros clientes y con el sector, y comenzar esta nueva etapa junto a CECA MAGÁN supone una oportunidad extraordinaria de crecimiento para todo el equipo y de poder ofrecer un servicio más integral a nuestros clientes. El sector audiovisual y cultural demanda hoy equipos capaces de acompañar a clientes y proyectos desde una visión plenamente transversal del negocio, y esta nueva etapa nos permite ampliar de forma significativa nuestra oferta de servicios para el sector audiovisual y cultural. La combinación de nuestra trayectoria con la dimensión, capacidades y visión estratégica de CECA MAGÁN nos sitúa en una posición especialmente sólida en el mercado.”
Emilio Gude, socio de litigación y arbitraje, apunta: “La incorporación de María responde plenamente a la visión estratégica de CECA MAGÁN de seguir construyendo una firma orientada a los sectores económicos y a las necesidades reales de las empresas, más allá de las áreas tradicionales del derecho. María es una magnífica profesional, con una trayectoria y un posicionamiento muy reconocidos en el sector audiovisual y cultural, y su incorporación supone un paso muy relevante para seguir consolidando nuestra especialización en industrias de alto valor y enorme proyección.”
Con esta incorporación, CECA MAGÁN continúa consolidando su posicionamiento como firma de referencia, reforzando su capacidad para asesorar en sectores estratégicos y en sus procesos de crecimiento, transformación e innovación.