ETL GLOBAL refuerza su presencia en Castilla y León con la integración de Adade Soria

El despacho Adade Soria pasa a integrarse en el grupo bajo la denominación ADARES ETL GLOBAL

La firma incorpora un equipo de más de 20 profesionales especializados en asesoramiento fiscal, contable, laboral y jurídico.

En línea con su estrategia de crecimiento y consolidación territorial en España, el grupo internacional ETL GLOBAL ha integrado recientemente el despacho Adade Soria, una firma de referencia en el asesoramiento profesional en la provincia, que a partir de ahora operará de bajo la nueva denominación ADARES ETL GLOBAL.

Constituida en Soria en 1996, la firma ha desarrollado una sólida trayectoria en el asesoramiento fiscal, laboral, contable y mercantil, prestando servicio principalmente a autónomos, pymes y empresas familiares de la provincia. Actualmente, ADARES ETL GLOBAL cuenta con tres oficinas en la provincia —dos en la capital y una en Ólvega—, un equipo multidisciplinar de más de 20 profesionales y una cartera de más de 400 clientes. La firma presta asesoramiento a empresas y profesionales de distintos sectores, con especialización en el ámbito mercantil y societario, así como en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).

Con este movimiento, ETL GLOBAL afianza su crecimiento en Castilla y León, sumando talento, experiencia y cercanía al tejido empresarial local, y reafirma su compromiso con la prestación de un servicio de calidad, especializado y próximo a autónomos, pymes y empresas del middle market.

“Integrarnos en ETL GLOBAL nos permite dar un salto profesional, ofreciendo a nuestros clientes un mayor abanico de servicios sin renunciar a lo que siempre nos ha diferenciado: el trato cercano y la atención personalizada. Es un paso natural hacia el futuro que afrontamos con ilusión y compromiso”, señala Agustín López, ahora al frente de ADARES ETL GLOBAL, junto a sus socias, Purificación Palomar y Lourdes Ramos.

Agustín López Ruiz, Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y funcionario en excedencia de la Agencia Tributaria, inició su trayectoria profesional en 1992. Desde entonces ha desarrollado una amplia experiencia en las áreas fiscal, contable, mercantil y laboral, liderando actualmente la dirección del despacho y el área jurídica y laboral.

Por su parte, Purificación Palomar Berlanga, socia desde 1999, coordina el área de sociedades y es responsable de la gestión y tramitación de herencias, escrituras de compraventa y operaciones societarias.

Lourdes Ramos Ramos, titulada en Relaciones Laborales por la Universidad de Valladolid y socia desde 2007, coordina el área del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y dirige el departamento de administración.

La integración permitirá no solo mantener las áreas tradicionales de asesoramiento fiscal, contable, laboral y jurídico, sino también incorporar nuevas líneas de especialización como consultoría empresarial en distintas áreas del Derecho, recursos humanos, compliance, propiedad industrial y administración concursal, entre otros servicios de alto valor añadido para el tejido empresarial.

Operaciones corporativas

ADARES ETL GLOBAL destaca la incorporación de un servicio especializado en operaciones de compraventa de empresas y activos, que se prestará de la mano de una de las firmas del grupo ETL GLOBAL. Este servicio permitirá identificar, estructurar y canalizar oportunidades de inversión y desinversión, actuando como puente entre empresas e inversores y facilitando procesos ágiles, confidenciales y orientados al cierre.

El equipo de la firma, formado por más de 20 profesionales, afronta esta nueva etapa con el objetivo de preservar su identidad y reforzar su propuesta de valor. Esta integración estratégica marca el inicio de un nuevo ciclo basado en la combinación de experiencia, especialización y capacidad operativa, que permitirá ofrecer soluciones aún más completas y competitivas a sus clientes.

Asimismo, esta integración refuerza el compromiso de la firma con el desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial de Soria. El despacho continuará trabajando como un aliado estratégico para empresas y profesionales locales, contribuyendo a su crecimiento, competitividad y adaptación a los nuevos retos económicos, con una visión de largo plazo y arraigo en el territorio.

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