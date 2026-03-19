PONS IP y Ayming impulsan la hoja de ruta para proteger, financiar y escalar la innovación en Defensa en España

Ayming es un grupo internacional especializado en financiación de la innovación y fiscalidad empresarial, con más de 40 años de experiencia.

La Agencia Europea de Defensa (EDA) proyecta que en 2025 el gasto de los Estados miembros alcanzará 381.000 millones de euros, aproximadamente un 2,1 % del PIB.

PONS IP, consultora global en propiedad industrial e intelectual, y Ayming, grupo internacional especializado en financiación de la innovación y fiscalidad empresarial, han celebrado en la sede de Fundación PONS la jornada “Nuevos Horizontes en Defensa y Seguridad”, en la que representantes de los principales líderes industriales del sector así como académicos, sector público y expertos en innovación han impulsado una hoja de ruta dirigida al sector de I+D en el sector con el objetivo de ofrecer herramientas para proteger, financiar y escalar la innovación en un contexto de ciclo europeo récord de inversión en 2025 en el ámbito de la Defensa.

Máximos históricos

Así, el encuentro se enmarca en un punto de inflexión para la innovación en Defensa: la Agencia Europea de Defensa (EDA) proyecta que en 2025 el gasto de los Estados miembros alcanzará 381.000 millones de euros, aproximadamente un 2,1 % del PIB, con una inversión en equipamiento y grandes programas cercana a 130.000 millones gracias al inversión en I+D militar que alcanzará en torno a 17.000 millones, unos máximos históricos que señalan el importante salto estructural en innovación y capacidades en el marco de la UE.

Este favorable contexto europeo y la importancia de contar con instrumentos adecuados de protección de la tecnología crítica, pero también un uso más eficaz de los instrumentos de financiación y la promoción de las necesarias alianzas que aceleren el paso del prototipo a la escala fueros los ejes de la apertura institucional, a cargo de Luis Ignacio Vicente del Olmo, consejero Estratégico de PONS IP, y Carlos Artal de Lara, director General de Ayming España, quienes subrayaron que la prioridad es “invertir mejor” siendo capaces de identificar la tecnología estratégica propia, protegerla con una estrategia de Propiedad Industrial sólida y combinar el acceso a ayudas europeas y nacionales con capital privado para llegar antes al mercado.

La ponencia inaugural de Gonzalo León Serrano, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo del Foro de Empresas Innovadoras, enmarcó este salto inversor recordando que, en un escenario global marcado por la presión geopolítica y la velocidad tecnológica, “Europa solo será fuerte si es capaz de proteger y desarrollar su propia capacidad innovadora. La soberanía tecnológica ya no es una aspiración: es la condición para garantizar nuestra seguridad y nuestra competitividad en el mundo”.

A continuación, el aterrizaje práctico centró el bloque “Innovación segura: proteger, financiar y escalar”, presentado por Isabel Marco, responsable de Proyectos de Innovación de PONS IP, y Sheila González Arandilla, directora de Innovación de Ayming. Ambas expusieron la hoja de ruta para escalar empresas españolas del sector Defensa en el que incluyeron desde claves para definir qué patentar, qué licenciar y qué reservar como secreto empresarial en fases tempranas para evitar bloqueos, hasta estrategias prácticas para facilitar la co‑innovación así como la mejora en el acceso a instrumentos de financiación como el Programa para la Industria Europea de Defensa (EDIP) y el Fondo Europeo de Defensa (EDF) a través de metodología propia para acortar el tiempo entre concesión y primer hito financiable.

Industria española en defensa

La mesa redonda sobre tecnologías críticas y futuro industrial, moderada por Alfonso López Clavier, presidente de APTIE, reunió a Gonzalo Aréchaga Tarruell, innovation Manager en Thales; Delia Rodríguez de Llera, CEO de Eye4Sky; y Jorge Quiroga Blanco, responsable de la gestión de I+D del equipo de Innovación en Navantia. El debate puso el foco en las claves industriales, regulatorias y de financiación para impulsar la industria española en defensa, haciendo hincapié en las oportunidades que nos ofrecen la colaboración público privada para reforzar la capacidad tractora del ecosistema empresarial español para liderar consorcios y acelerar la madurez tecnológica de nuestras inversiones, así como la investigación en tecnologías de doble uso en ámbitos como la ciberseguridad, software embarcado, la sensórica avanzada y óptica espacial y en los requisitos de escalado junto a la necesaria aplicación de políticas de impulso a la financiación y la protección de la innovación en tecnologías estratégicas para asegurar nuestra soberanía tecnológica, impulsar la actividad económica a través de la exportación de tecnología y al mismo tiempo asegurar la cadena de suministro crítica en España y la UE.

Durante el cierre institucional c Roberto Trigo, jefe del Departamento de Programas Tecnológicos Multilaterales y Duales del CDTI , subrayó la importancia de alinear los proyectos para EDIP y EDF con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado por el Gobierno —con una movilización prevista de 10.471 millones de euros en 2025—, como palanca para consolidar capacidades industriales, incorporar pymes y startups acelerando así la transferencia de I+D al mercado.

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