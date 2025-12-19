Presentación del estudio ‘Impacto económico de la Actividad de los Profesionales en la Comunidad de Madrid’ elaborado por el Colegio de Economistas de Madrid para UICM

El informe estima el impacto económico con un enfoque clásico de tablas Input–Output (modelo de Leontief), aplicando los multiplicadores que permiten medir cómo una actividad inicial se propaga por toda la economía.

“Impacto económico de la actividad de los profesionales en la Comunidad de Madrid (2025)”, impulsado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que preside el ICAM, es una actualización del estudio previo (2019) y combina la delimitación del colectivo a partir de la EPA (Encuesta de Población Activa).

La actividad de los profesionales en la Comunidad de Madrid se consolida como uno de los grandes motores de la economía regional: aporta cerca de 76.056 millones de euros en valor añadido al año (en torno al 24,4% del PIB madrileño) y está asociada al mantenimiento de aproximadamente 1.370.936 empleos (casi el 40% del total). Son las principales magnitudes del informe de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) “Impacto económico de la actividad de los profesionales en la Comunidad de Madrid (2025)”, que pone cifras a un sector clave para la competitividad, la calidad de los servicios y la cohesión social.

El estudio, elaborado por el Colegio de Economistas de Madrid para UICM, estima que en 2024 la región cuenta con 1.275.154 profesionales con formación universitaria, un universo “susceptible de colegiación” delimitado a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la clasificación ocupacional CNO 2011. Dentro de este colectivo, el 53,7% son mujeres, aunque el informe subraya que persisten diferencias por ámbitos, con una mayor presencia femenina en ramas como salud y educación y una mayor masculinización en áreas tecnológicas e ingenierías.

En su intervención durante la presentación del informe, el presidente de UICM y Decano del ICAM, Eugenio Ribón, subrayó que las cifras del informe “no describen únicamente un fenómeno económico”, sino que reflejan el papel estructural de las profesiones colegiadas como garantía de calidad institucional, seguridad jurídica y preservación de derechos, además de su aportación a la cohesión, la innovación y la prosperidad. En un contexto de grandes transformaciones —digitalización acelerada, inteligencia artificial y nuevas exigencias de transparencia—, defendió que reforzar la cooperación interprofesional, la formación continua, la ética pública y la vocación de servicio es clave para consolidar un modelo de desarrollo que combine crecimiento, innovación y justicia social.

Un impacto que va más allá de las cifras

Además de cuantificar el peso directo del colectivo profesional en la economía madrileña, el informe aplica un enfoque Input–Output para medir los efectos directos, indirectos e inducidos de su actividad.

Con este método, el análisis eleva el perímetro de impacto y estima una producción total cercana a 100.042 millones de euros, con rentas totales (valor añadido) de alrededor de 78.399 millones y un empleo total en torno a 1.405.060 puestos de trabajo (considerando el arrastre sobre otras ramas y el efecto del consumo derivado de estas rentas).

El informe también pone el foco en la recaudación fiscal vinculada a esta actividad: aproximadamente 40.598 millones de euros, con un peso mayoritario generado en la propia Comunidad de Madrid. La estructura de esa recaudación se concentra en cotizaciones sociales (≈52%), IRPF (≈25%) e IVA y otros impuestos indirectos (≈21%), con una contribución menor del Impuesto de Sociedades.

Sectores de alto valor añadido

El informe destaca que la contribución directa se apoya en ramas intensivas en conocimiento y de alto valor añadido, con especial presencia de actividades profesionales, científicas y técnicas, información y comunicaciones, finanzas y seguros, junto a pilares del bienestar como educación, sanidad y Administraciones Públicas. El resultado es una foto económica en la que el talento cualificado se confirma como un factor decisivo para la productividad regional y la calidad de vida.

Perfil laboral: mayoría asalariada y fuerte presencia en el sector privado

El estudio señala que el colectivo está mayoritariamente formado por empleo por cuenta ajena: el 87% son asalariados (con predominio del sector privado), mientras que el resto se distribuye entre autónomos/empresarios sin asalariados (9%) y empresarios con asalariados (4%).

Datos clave

1.275.154 profesionales con formación universitaria en 2024.

76.056 M€ de valor añadido anual: 24,4% del PIB regional.

1.370.936 empleos asociados en Madrid: 39,9% del empleo regional.

Impacto total estimado: 100.042 M€ de producción, 78.399 M€ de valor añadido y 1.405.060 empleos.

40.598 M€ de recaudación total vinculada a esta actividad (principalmente cotizaciones sociales, IRPF e IVA).

53,7% mujeres dentro del colectivo profesional.

Presentación en la sede del ICAM

El acto de presentación del estudio, celebrado en el Patio de la Biblioteca del ICAM, contó con la asistencia —entre otras autoridades y representantes institucionales— de la viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García-Matos; el viceconsejero de Hacienda y Función Pública, Juan Revuelta; el secretario de Gobierno del TSJM, Sebastián Lastra Liendo; la secretaria coordinadora provincial de Madrid, Verónica Ezcurra Atayde; y el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín. También participaron Amelia Pérez, decana-presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, y Pascual Fernández, coautor del informe y anterior decano-presidente de este Colegio, junto a decanos, presidentes y miembros de juntas de gobierno de los colegios profesionales.

En su intervención, Fernández profundizó en la estructura del colectivo, señalando que el 87% de los profesionales son asalariados, mientras que el resto desarrolla su actividad por cuenta propia, generando estos últimos un notable efecto multiplicador en la adquisición de bienes y servicios que beneficia al conjunto del tejido productivo nacional. Asimismo, el autor del destacó que, en el total de España, el colectivo de profesionales con estudios universitarios, en el sentido mencionado, asciende en el año 2024 a cerca de 5,9 millones de personas, de los cuales cerca de 1,3 millones, el 21,7%, pertenece a la Comunidad de Madrid.

En ese sentido, Pascual Fernández explicó que la contribución al crecimiento económico para el conjunto del país, en términos de Valor Añadido, o contribución al PIB, asciende a 78.400 millones de euros, casi el 5% del PIB nacional.

