Presidente del TSJA augura "tsunami jurídico" con la última fase de implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha augurado un "tsunami jurídico" con la implantación de la tercera y última fase de la Ley de Eficiencia de la Justicia y ve "muy difícil" que los tribunales andaluces puedan estar a "pleno rendimiento" a 31 de diciembre con esta reforma como se pretende, por lo que prevé unos "meses turbulentos" y "de desajustes".

En un encuentro con la prensa con motivo del cierre del año en Granada, donde se encuentra la sede del TSJA, Lorenzo del Río se ha referido a la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, lo cual conlleva una reordenación de más de 5.300 funcionarios que trabajan en estos partidos judiciales, además de adaptar servicios, equipamientos informáticos y sedes judiciales.

"Es un tsunami jurídico el que se nos viene, que empezará a final de este mes, el 31 de diciembre, con esa tercera fase que va a ser crucial", ha expuesto después de que en julio se acometiera la primera, que afectó a 70 partidos judiciales.

El 31 de octubre fue la segunda fase de la reforma, que en el caso de Andalucía afectó a tres partidos judiciales de la Costa del Sol y ahora llega la más compleja, prevista para las ocho capitales de provincia, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril.

"Va a ser muy complicado, va a haber muchos desajustes", ha advertido Del Río, recalcando que son más de 5.300 funcionarios que hay que "acoplar" y definir "en qué servicios van a estar y luego dentro de qué áreas y qué equipos va a haber", entre otras cuestiones organizativas.

La reforma también conllevará "retos tecnológicos importantísimos" en tanto que el expediente judicial electrónico "no está todavía al completo" y a ello suma "problemas" en las infraestructuras judiciales, sobre todo en los lugares donde existen sedes dispersas.

Así, y aunque cree que este puede ser "un buen modelo de trabajo", el presidente del TSJA reconoce que habrá "meses complicados" y apela al esfuerzo de todos los trabajadores del ámbito de la justicia; convencido, no obstante, de que el 1 de enero será "imposible" cambiar radicalmente y serán necesarias varias semanas de adaptación.

De hecho, está previsto que el próximo lunes se celebre una Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia para abordar con las comunidades esta última fase de implementación de la Ley de Eficiencia y se prevé que en Ministerio pueda apoyar a las comunidades con competencias transferidas que soliciten una prórroga breve para culminar el proceso.

Preguntado sobre el caso de los ERE, Lorenzo del Río ha explicado a Europa Press que todo está "paralizado" a la espera de la resolución de la justicia europea sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia de Sevilla tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "arrastrará" a la ejecutoria de las sentencias del caso y también a algunos procesos paralelos que puedan tener una significación parecida, según ha recordado.

En cuanto al informe del Ministerio del Interior que arroja un incremento de las agresiones sexuales, el presidente del TSJA ha sostenido que ese dato "es objetivo" y "está ahí", pues es un delito que se ha "potenciado últimamente" e incluso detectado en menores "cada vez más" debido al uso indiscriminado de Internet y las redes sociales.

Según ha dicho, ocurre también con el narcotráfico y otra serie de conductas delictivas que están aumentando "de una forma exponencial y además con una gravedad y con una dificultad de investigación que exige esfuerzos añadidos a nivel judicial, policial y de todo tipo".

