Prorrogado plazo de enmiendas de proposición de ley sobre los mutualistas

Esta proposición de ley socialista comenzó su tramitación parlamentaria el 6 de mayo

El plazo de enmiendas de la proposición de ley sobre la pasarela al RETA para los mutualistas alternativos se ha vuelto a prorrogar hoy una semana más en el Congreso de los Diputados.

Esta proposición de ley socialista, que buscar dar una solución al problema de las pensiones de los mutualistas, comenzó su tramitación parlamentaria el 6 de mayo con el apoyo mayoritario por parte del pleno del Congreso de los Diputados a la toma en consideración (con 311 votos a favor, ninguno en contra y 32 abstenciones correspondientes a Vox).

El grupo socialista se había comprometido con la Abogacía a tramitar esta ley con la máxima urgencia. El Consejo General de la Abogacía ha instado en varias ocasiones a los grupos parlamentarios a que la tramiten lo antes posible para dar una solución a los miles de mutualistas que están cobrando pensiones insuficientes o que están retrasando su jubilación.

