RC Law abre oficina en Barcelona

Un año después de su apertura de la oficina de Madrid, RC Law anuncia la apertura de una oficina en Barcelona, en la Avda. Diagonal 640.

Al igual que la oficina de Madrid, el propósito de la oficina de Barcelona es brindar asesoramiento legal estadounidense a empresas y despachos locales, con énfasis en derecho fiscal estadounidense. Los tres abogados de la oficina de Madrid están especializados en transacciones corporativas y de capital riesgo. La oficina de Barcelona contará inicialmente con un equipo de dos abogados formados en EE. UU. que trabajarán en total integración con el equipo de Madrid.

La oficina de Barcelona estará dirigida por la asesora fiscal estadounidense María Martínez, originaria de Barcelona, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de ESADE en Barcelona y con un LL.M. de Georgetown University en Washington D.C.

Recién incorporada a RC Law, María está habilitada para ejercer tanto en España como en Nueva York. A lo largo de sus 20 años de trayectoria profesional, ha formado parte de los grupos de práctica fiscal de firmas internacionales como EY y Baker McKenzie. A pesar de que inició su carrera profesional en España, la mayor parte de su práctica la ha desempeñado en Estados Unidos, asesorando en derecho fiscal internacional de EE. UU. en Washington D.C. y Nueva York. Antes de llegar a RC Law, Martínez trabajó en la Agencia Tributaria estadounidense ("Internal Revenue Service" o IRS) como responsable del Treaty Assistance and Interpretation Team (equivalente a la Autoridad Competente en la materia) dentro del equipo de Treaty and Transfer Pricing Operations en la división de Grandes Empresas e Internacional (LB&I), especializada en convenios de doble imposición y precios de transferencia.

Fundado en 2017 en Nueva York por Xavier Ruiz (también originario de Barcelona), RC Law es un despacho boutique con oficinas en Nueva York, Miami, Houston, Madrid y, desde ahora, Barcelona. La firma cuenta con una sólida práctica en transacciones y ha sido consistentemente clasificada como una de las firmas líderes en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Capital Privado en Florida, donde se encuentra su sede central. La firma ejerce únicamente derecho estadounidense, independientemente de la ubicación de sus oficinas y equipos.

“Barcelona es un mercado único en el que se encuentra un buen número de nuestros clientes y, por lo tanto, resulta fundamental para nuestra estrategia de acercar nuestros servicios legales a su ubicación física”, explica Xavier Ruiz, “el rápido éxito de nuestra oficina en Madrid nos ha animado a seguir adelante con esta iniciativa”.

“Estoy muy ilusionada con la oportunidad de continuar mi carrera como asesora fiscal estadounidense en España, mientras dirijo nuestra nueva oficina en Barcelona”, asegura María Martínez, “estamos seguros de que nuestros clientes locales apreciarán poder recibir asesoramiento en los siempre complejos asuntos fiscales estadounidenses sin la incomodidad de la diferencia horaria”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos