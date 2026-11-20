Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución, de 11 de noviembre de 2026, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, B.O.E. núm. 287 de 18 de noviembre de 2026:

Secretaría de Estado, Economía y Apoyo a la Empresa, por el que se nombra Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos , de la Subdirección General de Coordinación y Gestión.

, de la Subdirección General de Coordinación y Gestión. Secretaría de Estado, Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se nombra Jefa de Servicio de Sistemas Informáticos , de la Unidad de Apoyo.

, de la Unidad de Apoyo. Subsecretaría Economía, Comercio y Empresa, por el que se nombra Jefe de Área de Informática , de la Subdirección General de Tecnologías Informáticas y las Comunicaciones.

, de la Subdirección General de Tecnologías Informáticas y las Comunicaciones. Subsecretaría Economía, Comercio y Empresa, por el que se nombra Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos, de la Subdirección General de Tecnologías Informáticas y las Comunicaciones.

- Resolución, de 12 de noviembre de 2026, del Ministerio de Hacienda, B.O.E. núm. 287 de 18 de noviembre de 2026:

Subsecretaría de Hacienda, por el que se nombra Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos , de la Subdirección General de Coordinación, Contratación Electrónica.

, de la Subdirección General de Coordinación, Contratación Electrónica. Subsecretaría de Hacienda, por el que se nombra Jefe de Área de Arquitectura Informática Estándares , de la Subdirección General de Coordinación Contratación Electrónica.

, de la Subdirección General de Coordinación Contratación Electrónica. Subsecretaría de Hacienda, por el que se nombra Jefe de Coordinación Informática , de la Subdirección General Tecnológicas de la Información y de las Comunicaciones.

, de la Subdirección General Tecnológicas de la Información y de las Comunicaciones. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por el que se nombra Jefe de Servicio Especial Informática, de la Oficina de Informática Presupuestaria.

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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