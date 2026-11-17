Las 11 compañías seleccionadas participarán en un programa diseñado para acompañarlas en su proceso de crecimiento.

Las jornadas han contado con expertos en financiación, ventas, internacionalización, protección de activos intangibles, salud mental, branding y gestión del consejo de administración.

Scaleup Spain Network, el programa impulsado por Fundación Innovación Bankinter y Wayra, con Adigital recientemente incorporado como socio estratégico, ha inaugurado su séptima edición con un bootcamp celebrado en el Parador de Alcalá de Henares (Madrid). El encuentro reúne a las 11 startups seleccionadas en dos jornadas que han combinado ponencias de expertos, análisis de casos de éxito y sesiones de trabajo en grupo.

La iniciativa ofrece a los fundadores de las compañías una participación becada durante seis meses para ayudarles a afrontar los desafíos propios de la etapa de escalado. A través del aprendizaje compartido y la conexión con otros emprendedores, el programa busca facilitar la construcción de estructuras sólidas que permitan sostener el crecimiento de las empresas y acompañar la evolución de sus fundadores y equipos directivos.

Los desafíos del escalado empresarial

El bootcamp ha contado con profesionales de diferentes ámbitos, que han compartido sus conocimientos y experiencias sobre cuestiones clave para el desarrollo de las startups para convertirse en scaleups. Alister Moreno,CEO de Clikalia y presidente de EsTech, ha abordado las claves del fundraising y la captación de fondos, mientras que Toni Pérez, Founder Opendome, ha profundizado en estrategias comerciales avanzadas. Por su parte, Sandra Nolasco, CEO y cofundadora de Twinco Capital, ha analizado los retos de la internacionalización y la expansión empresarial fuera de España.

Las sesiones también han tratado la protección de activos intangibles de la mano de Luis Ignacio Vicente, Consejero estratégico de PONS IP; el branding y la construcción de marca, con Pedro Mejuto,Chief ProductStrategy Officer de Telefónica Innovación Digital, y la gestión del consejo de administración, con Juan Moreno Bau, director general de Fundación Innovación Bankinter. Asimismo, Javier Vallaure, COO Paymend, ha dirigido un espacio de reflexión sobre salud mental y bienestar en el ecosistema emprendedor.

El programa ha incluido además la intervención de Ricardo Fernández, CEO de Grupo Destinia, quien ha compartido la trayectoria y las claves del crecimiento de la conocida agencia de viajes online, como caso de éxito empresarial.

Junto a las ponencias, los asistentes han participado en sesiones break-out, así como en actividades de networking y una visita guiada por Alcalá de Henares, que han favorecido el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre los miembros de la red.

Once compañías de diferentes sectores

La séptima edición de Scaleup Spain Network cuenta con la participación de empresas de ámbitos como la Inteligencia Artificial, la fotónica, la energía, la salud, los drones, la formación tecnológica y los pagos. Las compañías seleccionadas son:

Mettis AI: desarrolla soluciones de Inteligencia Artificial que analizan el comportamiento de los conductores para mejorar la seguridad vial y la movilidad.

desarrolla soluciones de Inteligencia Artificial que analizan el comportamiento de los conductores para mejorar la seguridad vial y la movilidad. Aunoa: startup especializada en IA conversacional para automatizar la atención al cliente y optimizar los procesos comerciales de las empresas.

startup especializada en IA conversacional para automatizar la atención al cliente y optimizar los procesos comerciales de las empresas. AlcyonPhotonics: diseña circuitos fotónicos integrados que facilitan el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en la luz.

diseña circuitos fotónicos integrados que facilitan el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en la luz. AstroKube: ofrece soluciones para simplificar y automatizar la gestión de infraestructuras en la nube mediante Inteligencia Artificial.

ofrece soluciones para simplificar y automatizar la gestión de infraestructuras en la nube mediante Inteligencia Artificial. Bookline: esta startup utiliza asistentes IA para automatizar la atención telefónica y la gestión de reservas en el sector de la hostelería.

esta startup utiliza asistentes IA para automatizar la atención telefónica y la gestión de reservas en el sector de la hostelería. FuVeX: drones de largo alcance para la inspección y digitalización de infraestructuras industriales y energéticas.

drones de largo alcance para la inspección y digitalización de infraestructuras industriales y energéticas. NeuronUP: plataforma digital especializada en evaluación, estimulación y rehabilitación cognitiva para profesionales sanitarios.

plataforma digital especializada en evaluación, estimulación y rehabilitación cognitiva para profesionales sanitarios. Optimaria : creadores de un software que simplifica la gestión y contratación de suministros energéticos de electricidad y gas.

creadores de un software que simplifica la gestión y contratación de suministros energéticos de electricidad y gas. QUIXOTIC: plataforma tecnológica que automatiza la gestión, facturación y operaciones de las comercializadoras energéticas.

plataforma tecnológica que automatiza la gestión, facturación y operaciones de las comercializadoras energéticas. STEMDO: impulsa la formación y el desarrollo de talento tecnológico especializado para ayudar a las empresas a escalar sus equipos.

impulsa la formación y el desarrollo de talento tecnológico especializado para ayudar a las empresas a escalar sus equipos. WelPay: infraestructura de pagos que conecta plataformas de beneficios para empleados con comercios y proveedores.

Scaleup Spain Network continúa facilitando el acceso a conocimientos, experiencias y contactos que ayuden a las startups participantes a afrontar los retos de su siguiente etapa empresarial

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