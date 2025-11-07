Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 3 de noviembre de 2.025

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución, de 22 de octubre de 2025 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se nombran 2 Jefes de Servicio de Sistemas Informáticos en la División de Tecnologías de la Información. (B.O.E. núm. 264 de 3 de noviembre de 2025).
- Decreto 188/2025, de 5 de noviembre de la Junta de Andalucía, por el que se nombra Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. (B.O.J.A. extraordinario núm. 13 de 5 de noviembre de 2025).
La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).