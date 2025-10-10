Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 6 de octubre de 2.025

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución, de 2 de octubre de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra, Técnico de Comunicaciones (OTAN) en la Secretaría de Estado de Defensa. (B.O.E. núm. 241 de 7 de octubre de 2025).
- Decreto 212/2025, de 7 de octubre de la Generalitat de Catalunya, por el que se nombra, Directora General de Innovación, Digitalización y Currículum del Departamento de Educación y Formación Profesional. (D.O.G.C. núm. 9515 de 8 de octubre de 2025).
- Resolución, de 29 de septiembre de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra, Jefe de Unidad de Planificación, Tecnología e Innovación en la Secretaría de Estado de Defensa. (B.O.E. núm. 242 de 8 de octubre de 2025).
La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).