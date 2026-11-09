Los retos de la gestión pública, la seguridad jurídica y la transformación digital protagonizan el Congreso Nacional de Gestión Pública de Lefebvre

Lefebvre presentará GenIA-L, su plataforma de IA de confianza para el trabajo jurídico, y analizará cómo aporta más capacidad, agilidad y certeza a la gestión pública

Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria inauguran la primera edición del encuentro, que ha reunido a expertos del ámbito jurídico y administrativo para analizar los principales desafíos del sector público.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria han inaugurado este lunes el I Congreso Nacional de Gestión Pública, una cita que reúne durante dos jornadas a destacados expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para abordar los principales retos normativos, organizativos y tecnológicos que afrontan las administraciones públicas.

El Congreso, que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria en formato híbrido, ha contado en su inauguración con Antonio Morales Méndez, presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria; Antonio Llorens de la Cruz, viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias; Francisco Hernández Spínola, Concejal de Gobierno del Área de Presidencia, Hacienda, Modernización, RRHH y Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Esther García Cabrera, Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre, quienes han dado paso a un programa centrado en el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales del sector público y privado.

Durante su intervención Antonio Llorens, ha manifestado que “es fundamental trasladar un mensaje de defensa de la democracia, de los valores democráticos y del bien común, además de poner en valor el papel de las administraciones públicas”. Por su parte, Antonio Morales recalcó que “la IA abre grandes oportunidades y plantea nuevos retos para la gestión pública, pero ninguna tecnología puede sustituir el criterio, la ética y la vocación de servicio público de las personas que trabajan en las administraciones”.

Los instrumentos jurídicos de gestión pública, a debate

La primera sesión se centró en los actuales retos de la gestión pública, de la mano de las directoras académicas del Congreso, Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado, e Isabel O. Gutiérrez Santana, directora insular de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, así como de Felícitas Benítez Pérez, Letrada del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. Durante la charla, se destacó la importancia de avanzar en la modernización de las administraciones a través de la innovación tecnológica, la gestión del talento público y la toma de decisiones conforme a la legalidad, con el objetivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y garantizar el interés general. En este sentido, Pilar Cuesta subrayó que “la IA, los retos de la sanidad y la ciberseguridad son cuestiones clave para la gestión pública. Debemos avanzar hacia administraciones más eficientes y seguras, sin olvidar que detrás de cada decisión hay personas y, en el ámbito sanitario, pacientes”.

A continuación, María José Santiago Fernández, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y anterior directora jurídica de TRAGSA y TRAGSATEC, ha analizado la naturaleza jurídica de los encargos a medios propios, los requisitos que deben cumplir estas entidades y los mecanismos de control aplicables a esta fórmula de gestión.

Gutiérrez Santana; Roberto Reyes Torres, Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Política Exterior de la Dirección General de Relaciones con África de la Presidencia del Gobierno de Canarias; Victoria González Trujillo, Jefa del Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, y Dunnia Rodríguez, Coordinadora General de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, profundizaron en las subvenciones como instrumento para la gestión de intereses generales, con especial atención a la problemática de los plazos de ejecución de las ayudas concedidas a otros entes públicos. Además, han coincidido en la necesidad de apostar por la plurianualidad de las subvenciones para adaptar su ejecución a los tiempos reales de la gestión administrativa.

Posteriormente, Israel Expósito Suárez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y coordinador académico del Congreso, ha abordado los convenios como fórmula de cooperación entre administraciones, además de sus características y las herramientas que ofrecen para favorecer la colaboración en el ámbito local, puntualizando que “ambas partes, aunque no tengan el mismo ámbito territorial, deberían participar en una posición de igualdad” a la hora de definir el contenido de los convenios.

Bajo la moderación de Ángeles Ojeda Ojeda, Jefa de Servicio del Órgano de Apoyo del Gobierno Insular, los expertos Antonio Armas Romero, Interventor General del Cabildo Insular de Gran Canaria; Javier Aythami García González, Jefe de Servicio Administrativo de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, y María José Santiago Fernández, abordaron las diferencias y puntos de conexión entre subvenciones, convenios y encargos, así como los principales desafíos que plantea su aplicación práctica en la gestión pública.

La IA, una oportunidad para la gestión pública

A lo largo de la tarde, el Congreso continuará con nuevas sesiones centradas en el buen gobierno de los centros sanitarios, con especial atención a la gestión, la eficiencia y la sostenibilidad; la aplicación de la inteligencia artificial jurídica a la gestión pública; y la implementación de soluciones jurídicas y económicas basadas en IA en el ámbito sanitario. Asimismo, se abordará el papel de la transformación digital en la mejora de la gestión sanitaria y social, a través de las tecnologías de la información y otras herramientas, así como los principales retos de la función pública en materia de temporalidad y carrera profesional.

En este contexto, Lefebvre profundizará en las oportunidades que ofrece la IA para el sector público a través de GenIA-L, su plataforma IA de confianza para el trabajo jurídico, y analizará cómo esta tecnología contribuye a agilizar los procesos de trabajo, facilitar el acceso al conocimiento jurídico especializado y reforzar la seguridad jurídica en la actividad de los profesionales de la Administración.

El Congreso continuará el 10 de noviembre, con nuevas sesiones centradas en la gestión del talento público, la transformación digital y los principales retos de la función pública, como la evaluación del desempeño, la temporalidad, la estabilización y la carrera profesional. La segunda jornada también abordará los desafíos de la ciberseguridad, las oportunidades que ofrece la IA para simplificar los procedimientos administrativos y reducir cargas burocráticas, así como la importancia de promover un lenguaje claro y accesible en la Administración pública.

Esta primera edición ha sido posible gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), la Federación Canaria de Islas (FECAI), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales y ANEXPAL.

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