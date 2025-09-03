Selier Abogados impulsa su área de Fiscalidad Internacional

Incorpora como nueva socia responsable a Rocío Lorenzo, que cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento fiscal a empresas

Selier Abogados anuncia la incorporación de Rocío Lorenzo como Socia responsable de Fiscalidad Internacional, área integrada en el departamento tributario del despacho, liderado por el Socio Director Héctor Pérez. Con este fichaje, la firma da un nuevo impulso a su estrategia de especialización y refuerza su capacidad para ofrecer soluciones fiscales avanzadas a compañías que operan en entornos cada vez más complejos y globalizados.

La fiscalidad internacional es uno de los ámbitos de mayor complejidad y relevancia para las empresas con operaciones exteriores, especialmente en un contexto marcado por las reformas de la OCDE, las directrices BEPS y la creciente movilidad de personas y capitales. Con la llegada de Rocío Lorenzo, Selier Abogados refuerza su capacidad para asesorar a grupos multinacionales y compañías españolas en expansión.

Licenciada en Economía por la Universidad de California – Berkeley, Rocío posee una elevada especialización en fiscalidad internacional, con un profundo conocimiento de la tributación en múltiples jurisdicciones y una sólida trayectoria en el diseño de estrategias fiscales para operaciones transfronterizas y grupos multinacionales. Con más de 20 años de experiencia, también cuenta con un Máster en Asesoría Fiscal y un MBA por IE Business School.

Su incorporación al equipo de Héctor Pérez se produce tras una sólida trayectoria en firmas de reconocido prestigio como RSM Spain, Crowe Spain, Grupo Global o su propia práctica profesional en QualityAdvice, donde lideró el área Fiscal y asesoró a clientes con operaciones en múltiples jurisdicciones.

Sobre su incorporación, Rocío Lorenzo señala: "Unirme a Selier Abogados es una oportunidad apasionante para seguir aportando valor en el ámbito de la Fiscalidad Internacional. Estoy convencida de que, junto al equipo, podremos ofrecer un asesoramiento aún más sólido, innovador y adaptado a las necesidades de un mercado cada vez más globalizado”.

La nueva Socia, además, añade: “Me hace especial ilusión incorporarme a Selier Abogados y unirme a un proyecto con una visión tan clara de crecimiento y excelencia. Estoy muy agradecida por la confianza depositada en mí y entusiasmada por aportar mi experiencia para impulsar el área de fiscalidad internacional y desarrollar soluciones que respondan a los retos actuales de nuestros clientes”.

Héctor Pérez, Socio Director del área de Fiscal, destaca: "La llegada de Rocío aporta una visión estratégica y una experiencia internacional que complementa y potencia nuestra práctica. Su capacidad para abordar operaciones complejas y su cercanía con el cliente encajan perfectamente en nuestra filosofía de trabajo”.

Por su parte, Pilar Jaquete, Socia Gerente de Selier Abogados, subraya: “La incorporación de Rocío es un paso clave en nuestra estrategia de especialización y crecimiento. Su enfoque innovador y su habilidad para generar relaciones de confianza con los clientes se alinean con nuestros valores y objetivos. Con su llegada, reforzamos nuestras capacidades y ampliamos nuestras oportunidades de negocio, fortaleciendo nuestra posición en el mercado”.

