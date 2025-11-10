Silvia Vela Ruiz se incorpora a act legal Spain como Of Counsel

La experiencia de Silvia Vela en sectores estratégicos y altamente regulados refuerza la posición de act legal Spain como socio clave en la gestión de proyectos vinculados a la defensa y al ámbito aeroespacial, que requieren una comprensión técnica del ciclo de vida de los programas, sus condicionantes regulatorios y los mecanismos de cooperación entre industria, administraciones y organismos internacionales.
Su profundo conocimiento de los nuevos modelos de movilidad aérea y transformación tecnológica, aportan una visión sólida sobre los retos operativos, normativos y estratégicos que afronta el sector y su transformación. “Unirme a act legal Spain es una una decisión natural. Conozco a Alfredo Solana desde hace más de 20 años y siempre he valorado su visión y su forma de entender la abogacía. Además, me atrae mucho el liderazgo de Cristina de Santiago, una managing director joven, con talento y una energía que inspira”, explica Silvia Vela.
Vela reforzará un área referente para act legal – Spain e “en un momento que, según destaca, “ofrece enormes oportunidades y plantea complejidades jurídicas de gran calado”.
Por su parte, Cristina de Santiago recuerda que: “Europa vive un proceso de transformación en materia de seguridad y capacidades estratégicas. Incorporar perfiles como el de Silvia Vela, con una visión integral del sector y experiencia directa en su evolución tecnológica, consolida nuestra posición como socio jurídico de referencia en defensa y aviación”. Según de Santiago, para Vela, el nuevo reto en act legal - Spain representa una evolución natural: “Acompañar a una empresa desde fuera es mucho más que ofrecer respuestas legales: es comprender su esencia y aportar valor desde la confianza y el conocimiento”.
Silvia Vela es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad de Strathclyde (Reino Unido). Ha desarrollado su carrera entre la industria y la administración pública, con amplia experiencia en el ámbito jurídico y en la gestión de proyectos vinculados a los sectores aeroespacial y tecnológico. Fundadora de LegAire, está especializada en derecho aeroespacial, automoción y nuevas tecnologías, y compagina su práctica con la docencia en ICADE, donde imparte Derecho Aeronáutico y del Espacio.
Es también miembro fundadora y directora legal de la asociación Ellas Vuelan Alto, desde la que promueve el liderazgo femenino en el sector aeroespacial.