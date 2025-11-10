Silvia Vela Ruiz se incorpora a act legal Spain como Of Counsel

Abogada y directiva, con más de 25 años de experiencia en el sector de la aviación, aeroespacial y la automoción

act legal Spain refuerza su equipo con la incorporación de Silvia Vela Ruiz como Of Counsel. Silvia cuenta con más de dos décadas de experiencia en compañías clave como Babcock International Group, Avincis Group, Renault e Iveco-Bus.

La experiencia de Silvia Vela en sectores estratégicos y altamente regulados refuerza la posición de act legal Spain como socio clave en la gestión de proyectos vinculados a la defensa y al ámbito aeroespacial, que requieren una comprensión técnica del ciclo de vida de los programas, sus condicionantes regulatorios y los mecanismos de cooperación entre industria, administraciones y organismos internacionales.

Su profundo conocimiento de los nuevos modelos de movilidad aérea y transformación tecnológica, aportan una visión sólida sobre los retos operativos, normativos y estratégicos que afronta el sector y su transformación. “Unirme a act legal Spain es una una decisión natural. Conozco a Alfredo Solana desde hace más de 20 años y siempre he valorado su visión y su forma de entender la abogacía. Además, me atrae mucho el liderazgo de Cristina de Santiago, una managing director joven, con talento y una energía que inspira”, explica Silvia Vela.

Vela reforzará un área referente para act legal – Spain e “en un momento que, según destaca, “ofrece enormes oportunidades y plantea complejidades jurídicas de gran calado”.

Por su parte, Cristina de Santiago recuerda que: “Europa vive un proceso de transformación en materia de seguridad y capacidades estratégicas. Incorporar perfiles como el de Silvia Vela, con una visión integral del sector y experiencia directa en su evolución tecnológica, consolida nuestra posición como socio jurídico de referencia en defensa y aviación”. Según de Santiago, para Vela, el nuevo reto en act legal - Spain representa una evolución natural: “Acompañar a una empresa desde fuera es mucho más que ofrecer respuestas legales: es comprender su esencia y aportar valor desde la confianza y el conocimiento”.

Silvia Vela es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad de Strathclyde (Reino Unido). Ha desarrollado su carrera entre la industria y la administración pública, con amplia experiencia en el ámbito jurídico y en la gestión de proyectos vinculados a los sectores aeroespacial y tecnológico. Fundadora de LegAire, está especializada en derecho aeroespacial, automoción y nuevas tecnologías, y compagina su práctica con la docencia en ICADE, donde imparte Derecho Aeronáutico y del Espacio.

Es también miembro fundadora y directora legal de la asociación Ellas Vuelan Alto, desde la que promueve el liderazgo femenino en el sector aeroespacial.

