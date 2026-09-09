El equipo estará liderado por Eduardo Peñacoba y Carmen Torres

Simmons & Simmons ha incorporado a Sara Moukayed y Paola Vegazo como Supervising Associates y a Blanca de la Peña como asociada de su equipo de Derecho Laboral en España.

Las tres se integran en el equipo liderado por Eduardo Peñacoba, socio director de Simmons & Simmons en España y responsable del área de Derecho Laboral, y Carmen Torres, socia de la práctica. Con ellas, el equipo supera ya los diez profesionales especializados.

Las profesionales aportan experiencia en asesoramiento laboral recurrente, reestructuraciones empresariales, negociación colectiva, litigación laboral y apoyo en operaciones corporativas, tanto para empresas nacionales como multinacionales. Sara Moukayed cuenta con más de diez años de experiencia en Derecho Laboral y Seguridad Social, mientras que Paola Vegazo ha desarrollado su trayectoria asesorando a compañías en materia laboral y de Seguridad Social. Por su parte, Blanca de la Peña se incorpora tras iniciar su carrera profesional en una firma de referencia del mercado español.

La práctica de Derecho Laboral de Simmons & Simmons asesora a empresas nacionales e internacionales en relaciones laborales, negociación colectiva, reestructuraciones, movilidad internacional, litigios complejos, investigaciones internas y cumplimiento normativo. El equipo trabaja especialmente con compañías de los sectores de ciencias de la vida, servicios financieros, energía, tecnología y telecomunicaciones.

“El crecimiento que está experimentando nuestra práctica laboral nos lleva a seguir ampliando el equipo, especialmente en áreas como las reestructuraciones, la negociación colectiva y la litigación. La dimensión internacional es también especialmente relevante, ya que muchos de los asuntos en los que trabajamos afectan a distintas jurisdicciones”, señala Eduardo Peñacoba.

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