Sonsoles Jiménez, reelegida decana del Colegio de Abogados de Ávila

Continuará al frente de la entidad colegial durante los próximos cinco años

Sonsoles Jiménez Herrero ha sido reelegida decana del Colegio de Abogados de Ávila y continuará al frente de la entidad colegial durante los próximos cinco años.

Las elecciones al decanato estaban previstas para el 18 de diciembre; sin embargo, al cierre del plazo de presentación de candidaturas, el 26 de noviembre, solo se había recibido una propuesta. Por ello, dicha candidatura fue proclamada automáticamente electa.

Junto a ella han sido elegidas también María Cristina González y José Luis Casillas como secretaria y bibliotecario, respectivamente.

Jiménez Herrero es también vicepresidenta segunda del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española.

