Junto a Belart se incorporan Fermín Garbayo, como Of Counsel, e Ignacio Fernández Echeverría, como Legal Director

Squire Patton Boggs refuerza su práctica de Banking y Servicios Financieros en España con la incorporación de Luis Belart como socio y responsable del área en España, junto a Fermín Garbayo, como Of Counsel, e Ignacio Fernández Echeverría, como Legal Director. Los tres profesionales proceden de Dentons y se incorporan a la oficina de Madrid.

La llegada del equipo se enmarca en la estrategia de crecimiento de Squire Patton Boggs en España y refuerza sus capacidades en áreas de especialización como private credit y financiación estructurada, así como en el asesoramiento en operaciones financieras nacionales y transfronterizas.

“Seguimos apostando por reforzar nuestras capacidades especializadas y transfronterizas en mercados estratégicos, especialmente en ámbitos como private credit y financiación estructurada. España es un mercado clave para el desarrollo de una práctica de financiación sólida y diversificada. Luis cuenta con una trayectoria excepcional y con sólidas relaciones con bancos internacionales, fondos de private credit y deuda e inversores. Su experiencia complementa de forma extraordinaria las capacidades de nuestro equipo global”, señala Jim Barresi, responsable global de la práctica de Financial Services de Squire Patton Boggs.

Teresa Zueco, socia directora de Squire Patton Boggs en España, destaca: “La incorporación de Luis, Fermín e Ignacio supone un importante impulso para nuestra práctica de Banking y Servicios Financieros en España. Con Luis al frente del área, incorporamos un equipo con una gran experiencia en financiación estructurada y operaciones complejas, que nos permitirá ampliar el servicio que prestamos a nuestros clientes y generar nuevas oportunidades de colaboración con otras prácticas de la firma, especialmente con nuestro equipo de Private Equity. Es, además, un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado español”.

Luis Belart cuenta con una amplia experiencia asesorando a entidades financieras, fondos de private credit y deuda, inversores y compañías en operaciones de financiación complejas, tanto nacionales como transfronterizas. Su práctica se centra especialmente en financiación estructurada, financiación de adquisiciones y apalancada, financiación inmobiliaria, reestructuraciones, operaciones de adquisición de créditos y financiación de proyectos vinculados a infraestructuras y activos relacionados con la transición energética.

Antes de incorporarse a Squire Patton Boggs, Belart fue socio y responsable del departamento de Banca y Finanzas de Dentons en España, práctica que contribuyó a crear, y cofundador y responsable del Latin America Hub de la firma. Anteriormente desarrolló su carrera en Clifford Chance en Madrid y Londres, donde llegó a ser director de su departamento de Global Financial Markets en Londres.

Sobre su incorporación, Luis Belart, socio y responsable del área de Banca y Finanzas de Squire Patton Boggs en España, afirma: “Me atrae especialmente la dimensión y profundidad de la práctica de Financial Services de Squire Patton Boggs y su presencia en los principales centros financieros internacionales. Incorporarnos a una plataforma global de estas características nos ofrece una oportunidad extraordinaria para seguir creciendo, trabajar de forma integrada con equipos de distintas jurisdicciones y acompañar a nuestros clientes en operaciones cada vez más sofisticadas y transfronterizas”.

Junto a Belart se incorporan Fermín Garbayo, como Of Counsel, e Ignacio Fernández Echeverría, como Legal Director, completando un equipo que amplía las capacidades de la oficina de Madrid para asesorar en operaciones de financiación de elevada complejidad y con un marcado componente internacional.

Con estas incorporaciones, Squire Patton Boggs continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en España y reforzando la conexión de la oficina de Madrid con la práctica internacional de Financial Services de la firma.

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