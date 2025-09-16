UHY Internacional celebra la XXII edición del UHY Forum

Celebrada del 10 al 13 de septiembre en el Hotel Fuerte Grazalema (Cádiz), ha reunido a delegados de 16 países

El UHY Forum ha celebrado este año su vigésima segunda edición en el Hotel Fuerte Grazalema, en Cádiz (España), donde se han dado cita delegados de 16 países (Alemania, Argentina, Australia, Austria, Canadá, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Malasia, México, Países Bajos, Panamá, Polonia y Reino Unido).

El programa ha combinado sesiones estratégicas, talleres prácticos y espacios de networking que buscan impulsar el liderazgo y la cooperación internacional.

Algunos de los hitos más destacados de este encuentro internacional han sido:

La sesión inaugural “UHY International”, a cargo de Roberto Macho (Chairman de UHY International). Óscar Gutierrez (miembro de la Junta Directiva UHY International) y Bernard Fay (socio director de UHY Fay & Co, y ex chairman de UHY International).

Un bloque de negociación competitiva y colaborativa, con ejercicios prácticos dirigidos por Manuel González, profesor de San Telmo Business School.

Las conferencias de Luis María Huete, profesor de las escuelas de negocio IESE y San Telmo, sobre cultura organizativa, resiliencia y motivación empresarial.

La sesión “UHY International - Present and Future”, en la que Roberto Macho y Rhys Madoc, CEO de UHY International, analizaron los retos y oportunidades de la red a nivel global.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega del UHY Forum Award, que reconoció al delegado más destacado por su participación y liderazgo, Samantha Eidinger, Partner UHY Victor LLP. La ganadora obtuvo una invitación para asistir a la próxima UHY Annual Conference en Sídney (Australia), que se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2025, donde tendrá la oportunidad de compartir allí su experiencia con miembros de la red internacional.

Como fundador del Forum, Bernard Fay subraya que “el Forum es un espacio único donde las nuevas generaciones de UHY desarrollan sus capacidades de liderazgo y crean vínculos sólidos con colegas de todo el mundo. Es la mejor garantía de que nuestra red seguirá ofreciendo un servicio de excelencia, con visión global y proximidad local”.

El UHY Forum se consolida así como un referente dentro de UHY Internacional, favoreciendo el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las relaciones profesionales entre firmas de distintos países. Los alumni del Fórum se han convertido en protagonistas de la escena global, ocupando posiciones de liderazgo en países como Estados Unidos, Francia y Nueva Zelanda.

