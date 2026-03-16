Un nuevo protocolo dota a los abogados granadinos de un ‘permiso climático’ en situaciones de alerta meteorológica

“Resulta imprescindible que las instituciones y colectivos profesionales adopten medidas preventivas, organizadas y coordinadas, orientadas a minimizar los riesgos derivados de estos fenómenos, priorizando en todo caso la protección de la integridad física de los profesionales del sector jurídico”, explica el decano de la Corporación, Leandro Cabrera.
En este sentido, el documento establece un marco de actuación claro, homogéneo y coordinado para todos los colegiados granadinos, tanto en el ámbito del Turno de Oficio como en el ejercicio privado, cuando deban intervenir en sedes judiciales, fiscales, policiales y demás oficinas administrativas dependientes de la Administración de Justicia en situaciones de alertas de nivel rojo y naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o cuando las autoridades competentes recomienden expresamente evitar desplazamientos.
De este modo, en estos casos, el Colegio activará el PAFMA, indicando a los abogados el territorio afectado y las medidas aplicables. Éstas incluyen la suspensión de las actuaciones procesales y señalamientos judiciales y administrativos, así como el desarrollo por medios no presenciales de las asistencias letradas en sede policial o análogas, siempre promovidas en coordinación con los órganos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes, de tal forma que la inasistencia presencial de los abogados no conlleve consecuencias disciplinarias.
La Abogacía granadina dota así a las actuaciones letradas de mayor seguridad y previsibilidad y evita situaciones de incertidumbre o decisiones dispares, asemejando los derechos de los profesionales jurídicos a los de los trabajadores por cuenta propia, quienes tienen acceso a un permiso retribuido de hasta cuatro días por fenómenos meteorológicos adversos, el denominado permiso climático, en virtud del reformado artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.