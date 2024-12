Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons y Ceca Magán, entre los galardonados en los Legal Marcom 2024

200 personas se han reunido en la Gala Nacional del Derecho Legal Marcom 2024, en un evento que ha reconocido la innovación y el impacto transformador del sector legal en España y Latinoamérica.

La gala, inaugurada por Isabel Winkels, vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha contado con dos mesas redondas de debate, la entrega de premios, cóctel y cena de gala.

Entre los asistentes, han acudido representantes de firmas como Freshfields, Linklaters, Clifford Chance, Baker McKenzie, Ceca Magán, Cintra, LaLiga, Iberdrola, Devesa, Danone, Luminance, A&O Shearman, Miranda & Amado, Japan Tobacco International, Mahou-San Miguel, OMP Abogados, Ontier, Uría Menéndez, Repsol, Women in a Legal World, Sacyr, Siemens, Uber, Heineken, Ford, CaixaBank, OHLA, FCC, Microsoft, Amadeus IT, Grupo Planeta, Mastercard, Santa Lucía, Porsche Ibérica, BDO Abogados, Vilches Abogados, Bergadà Abogados, Vestalia, Dentons, Pons IP, Gentile Law, Altra Legal, Linares Abogados o Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

Los Legal Marcom Awards, según destaca Marc Gericó, socio director de Gericó Associates, “se han consolidado como un foro imprescindible para la excelencia en el sector legal. Lo que realmente distingue a estos galardones es la rigurosidad de su proceso de selección, liderado por un jurado de élite compuesto por general counsel y periodistas jurídicos de primer nivel. Este panel analiza cada candidatura con una independencia absoluta, garantizando transparencia y objetividad a través del debate, el consenso y el uso de una plataforma de voto telemático con validez legal, asegurando así el máximo prestigio y credibilidad en el reconocimiento de los mejores”.

En esta edición, el jurado ha entregado 27 premios repartidos en trece categorías para España y Latinoamérica. Entre los premiados, Uría Menéndez (firma con mejor reputación en España), Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (firma con mejor reputación en Latinoamérica), Íñigo del Val, socio de A&O Shearman (abogado con mejor reputación en España), Luis Miranda, socio fundador de Miranda & Amado (abogado con mejor reputación en Latinoamérica) y Lola Conde, directora de asesoría jurídica de Banco Santander, ha recibido a título póstumo el premio de honor a la trayectoria profesional, que ha recogido en su nombre su hijo, Fernando Donoso.

La ceremonia de entrega de premios ha estado precedida por dos mesas de debate de alto nivel, en la que han participado Eduardo García, socio director de Clifford Chance, José Giménez Cervantes, socio director de Linklaters y Álvaro Iza, socio director de Freshfields, quienes, con la moderación de Marc Gericó y María Sol Rubio, socio director y socia de Gericó Associates. han debatido sobre el futuro de la abogacía de los negocios y la adaptación a los nuevos desafíos del mercado.

En este debate, los tres socios directores han destacado su enfoque en el mercado estadounidense. Eduardo García ha asegurado que Clifford Chance tiene “un claro foco de expansión en Estados Unidos”, destacando movimientos como la apertura de la oficina de Houston para invertir en el mercado de la energía. Por su lado, Álvaro Iza ha confirmado que la estrategia internacional de Freshfields también está enfocada en este país: “Queremos seguir invirtiendo en Estados Unidos, es un mercado tremendamente atractivo para nosotros. Seguimos fichando socios en áreas clave: en 5 años hemos incorporado a 50 socios. Representa el 50% del mercado mundial en el ámbito del M&A”. Por último, José Giménez ha explicado que para Linklaters 2024 ha sido un año decisivo en la carrera hacia Estados Unidos: “En la carrera hacia Estados Unidos hemos sido los que más nos lo hemos pensado. En 2024 hemos fichado a un equipo de socios de M&A de despachos de primer nivel, hemos incorporado a un equipo de finance, energía, structured finance, etc. Hemos fichado a muchos profesionales de gran peso en el mercado americano y solo el año pasado ya estábamos en un 30% de incremento respecto a la facturación del año anterior. Es el cambio estratégico más relevante que hemos hecho. Sin embargo, Estados Unidos es importante pero no queremos parecernos a los despachos americanos, queremos mantener nuestra filosofía”.

Posteriormente, Ana Gómez, group corporate director y vicesecretaria del Consejo de Administración de Amadeus IT Group, Teresa Mínguez, general counsel de Porsche Ibérica, Asier Crespo, legal director para España y Portugal de Microsoft, y Cristina Álvarez, head of legal Europe de Cintra, han abordado la temática “El departamento jurídico como catalizador del crecimiento empresarial” bajo la moderación de Camilo Martínez, socio director de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa.

En esta mesa, Ana Gómez ha asegurado que el abogado in house ha sido un elemento fundamental del negocio desde el inicio: “El abogado interno ha sido siempre considerado miembro del equipo ejecutivo, tanto del consejo de administración como en los comités de ejecución. El equipo de negocio debe ser educado constantemente en las restricciones cambiantes existentes”. Por su parte, Asier Crespo ha explicado que en Microsoft el departamento jurídico cumple una labor fundamental en la creación de cada producto desde el inicio “Hay un equipo de abogados para Windows, otro equipo de abogados para Office, etc. Es un fenómeno que se está replicando en empresas de toda naturaleza, no solo las de tecnología. Microsoft es esencialmente una empresa de infraestructura -no de software- y el factor “riesgo-país” es clave”. Según Teresa Mínguez, el rol del abogado in house ha evolucionado hacia una función altamente estratégica, integrándose como miembro clave del comité de dirección: “Su labor trasciende la gestión de riesgos para posicionarse como un promotor de oportunidades, especialmente en el contexto de la creciente hiperregulación normativa. Al anticiparse a los cambios legales y llevar a cabo tareas de advocacy, el abogado in house puede contribuir significativamente al desarrollo y la implementación de las estrategias empresariales”. Por último, Cristina Álvarez ha destacado que “El rol del abogado ha evolucionado significativamente: ya no somos simplemente los ‘picapleitos’ que hablan un lenguaje ajeno al negocio y ponen frenos a las iniciativas. En Cintra y Grupo Ferrovial, los equipos legales se han integrado plenamente como socios estratégicos del negocio. Dado que operamos en el ámbito de las concesiones, el abogado desempeña un papel fundamental y es un miembro más del equipo de dirección, aportando una visión clave para el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos”.

En relación con la inteligencia artificial, Ana Gómez ha añadido que “La inteligencia artificial es una revolución que apenas comienza, y su impacto en el sector legal no debe percibirse como una amenaza, sino como una herramienta transformadora. No creo que reemplace al abogado, pero sí que permitirá realizar tareas de menor valor añadido de manera mucho más eficiente. Además, debemos tener en cuenta que las generaciones más jóvenes están creciendo en un entorno donde la IA es parte de su cotidianidad, lo que cambiará radicalmente cómo la utilizan y aprovechan en el futuro. Es una revolución imparable y, como tal, debemos no solo adaptarnos a ella, sino asegurarnos de que su implementación en las empresas se haga de forma ética y responsable. Aunque su potencial es enorme, la figura del abogado seguirá siendo insustituible en los aspectos más complejos y estratégicos del derecho.” Por su lado, Asier Crespo ha concluido que “La IA generativa transformará múltiples sectores, como el manufacturing y el retail, pero su impacto será especialmente profundo en profesiones donde el lenguaje es la herramienta principal de trabajo. En los departamentos jurídicos, el desafío está en aprender a aprovecharla eficazmente en un momento en que su desarrollo aún es incipiente. Más allá de la automatización, la IA tiene un enorme potencial como motor de innovación. Nos permitirá cambiar la forma en la que trabajamos, ofreciendo no solo rapidez y eficiencia, sino también ideas disruptivas y razonamiento jurídico avanzado. Esto empoderará a los abogados, proporcionando herramientas que enriquecerán su análisis y permitirán que sean ellos quienes tomen las decisiones finales con un criterio sólido y fundamentado”.

Los Legal Marcom regresarán en 2026

Los Legal Marcom nacieron en 2016 como los primeros premios de habla hispana, con carácter bienal, con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales del Marketing Jurídico, la Comunicación Legal y el Desarrollo de Negocio.

En 2018 se abrieron a Latinoamérica y, tanto en 2022 como en 2024, han crecido en número de categorías premiadas, incluyendo mejor asesoría jurídica interna, liderazgo femenino, firma del año y ESG, entre otras.

Entre los patrocinadores y marcadas aliadas de esta edición encontramos a Look4Legal, Mahou San Miguel, MyNews, Giménez-Salinas, Kroll, Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa, Wolters Kluwer, Norton Rose Fulbright o RC Law.

Galardonados en los Premios Legal Marcom 2024

PREMIO A LA FIRMA MÁS ATRACTIVA PARA EL TALENTO EN ESPAÑA

Ceca Magán.

PREMIO A LA FIRMA MÁS ATRACTIVA PARA EL TALENTO EN LATINOAMÉRICA

Altra Legal.

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE LIDERAZGO FEMENINO

España – Banda 1: Baker McKenzie.

España – Banda 2: Women in a Legal World.

Latinoamérica: Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE MARKETING, COMUNICACIÓN O DESARROLLO DE NEGOCIO EN ESPAÑA

Ceca Magán Abogados.

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE MARKETING, COMUNICACIÓN O DESARROLLO DE NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA

Dentons Cárdenas & Cárdenas.

PREMIO A LA INNOVACIÓN

España – Banda 1: BDO Abogados.

España – Banda 2: Luminance.

Latinoamérica: OMP.

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA SOLIDARIA

España – Banda 1: Iberdrola.

España – Banda 2: Vestalia Abogados.

Latinoamérica: Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

PREMIO A LA MEJOR ACCIÓN ESG

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

PREMIO AL MEJOR DIRECTOR DE MARKETING, COMUNICACIÓN O DESARROLLO DE NEGOCIO (PATROCINADO POR MYNEWS)

España – Banda 1: Miguel Verger, Linklaters.

España – Banda 2: Carmen Castillo, Ceca Magán Abogados.

Latinoamérica: Gabriela Villegas, Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

FIRMA DEL AÑO

España – Banda 1: BDO Abogados.

España – Banda 2: Ceca Magán Abogados.

Latinoamérica: Dentons.

PREMIO AL MEJOR PERIODISTA JURÍDICO

Pedro del Rosal, por su labor como responsable de El Confidencial Jurídico (ahora en Andersen).

PREMIO A LA MEJOR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA

LaLiga.

PREMIO A LA MEJOR REPUTACIÓN DE ABOGADO EN ESPAÑA

Íñigo del Val, socio de A&O Shearman.

PREMIO A LA MEJOR REPUTACIÓN DE FIRMA EN ESPAÑA

Uría Menéndez.

PREMIO A LA MEJOR REPUTACIÓN DE ABOGADO EN LATINOAMÉRICA

Luis Miranda, socio fundador de Miranda & Amado.

PREMIO A LA MEJOR REPUTACIÓN DE FIRMA EN LATINOAMÉRICA

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

PREMIO DE HONOR A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

Lola Conde, directora de asesoría jurídica de Banco Santander.

