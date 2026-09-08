La llegada de Vanessa Armas refuerza la estrategia de crecimiento de Fieldfisher en el ámbito financiero y transaccional

Fieldfisher continúa reforzando sus capacidades en el ámbito financiero y transaccional en España con la incorporación de Vanessa Armas como nueva socia de Bancario y Financiero, sumando al equipo una profesional con más de veinticinco años de experiencia y una destacada especialización en project finance en los sectores de energía e infraestructuras.

Vanessa Armas cuenta con una amplia trayectoria asesorando a patrocinadores, desarrolladores, entidades financiadoras e inversores en la financiación, adquisición y desinversión de proyectos y activos energéticos, tanto en España como en Latinoamérica.

Antes de su incorporación a Fieldfisher, desarrolló su carrera profesional en Freshfields, Jones Day y Gómez Acebo & Pombo, donde asesoró a clientes nacionales e internacionales en operaciones de financiación complejas, particularmente vinculadas a los sectores de energía e infraestructuras.

Su llegada supone un nuevo impulso para la práctica de Bancario y Financiero de Fieldfisher en España, liderada por Jacobo Otero, y refuerza la capacidad de la firma para acompañar a sus clientes en operaciones de financiación cada vez más complejas y sofisticadas. La incorporación cobra especial relevancia en un contexto marcado por las importantes necesidades de inversión derivadas de la transición energética y por el desarrollo de las energías renovables, el almacenamiento y nuevas infraestructuras.

Vanessa Armas declara: “Estoy muy ilusionada con mi incorporación a Fieldfisher y con la oportunidad de sumarme al equipo liderado por Jacobo Otero. Nos encontramos en un momento especialmente atractivo para los sectores de energía e infraestructuras, impulsado por el avance de las energías renovables, el almacenamiento y las necesidades de inversión asociadas a la transición energética. En este contexto, confío en aportar mi experiencia en financiación de proyectos para ayudar a nuestros clientes a afrontar operaciones cada vez más complejas y sofisticadas. Afronto esta nueva etapa con gran entusiasmo y con muchas ganas de formar parte de este proyecto y contribuir a su crecimiento”.

“La incorporación de Vanessa supone un importante refuerzo para nuestra práctica. Su profundo conocimiento del mercado, su dilatada experiencia en operaciones de financiación y su especialización en proyectos de energía e infraestructuras complementan perfectamente nuestras capacidades actuales. Estamos convencidos de que su llegada nos permitirá seguir ofreciendo a nuestros clientes un asesoramiento de primer nivel en operaciones cada vez más complejas, innovadoras y con una clara dimensión internacional”, señala Jacobo Otero, socio responsable del área de Bancario y Financiero de Fieldfisher en España.

Con estos movimientos, Fieldfisher continúa ampliando una propuesta de asesoramiento cada vez más transversal, potenciando las sinergias entre Bancario y Financiero, Capital Markets, Corporate/M&A, Energía y Recursos Naturales y Público y Regulatorio, con el objetivo de responder de forma integral a las necesidades de empresas, entidades financieras, fondos e inversores.

Talmac Bel y Rodrigo Martos, socios directores de la firma, finalizan: “La incorporación de Vanessa, apenas una semana después de anunciar la llegada de Ignacio Corujo, refleja claramente la estrategia de crecimiento que estamos impulsando en España. La experiencia de Vanessa en financiación de proyectos, especialmente en energía e infraestructuras, encaja plenamente con este proyecto y refuerza, además, las sinergias entre algunas de las prácticas en las que contamos con una posición especialmente sólida”.

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