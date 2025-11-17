XXVIII Edición Curso Aproximación al Derecho Urbanístico

La Asociación Española de Abogados Urbanistas en colaboración con la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA) organiza una nueva edición del Curso de Urbanismo que se celebrará en Madrid los días 25 y 27 de noviembre y 2 y 4 de diciembre 2025.

Gracias a este curso, impartido por magistrados, arquitectos, técnicos de la Administración, directores generales de Urbanismo y abogados urbanistas, los asistentes adquirirán las materias y conocimientos necesarios para trabajar y desenvolverse en el sector.

El Curso va por la XXVIIIº Edición, y su objetivo es formar a profesionales de los distintos sectores jurídico – técnico en Urbanismo, tanto a aquellos que quieren iniciarse en la materia junto con otros que reciclan sus conocimientos y se ponen al día en las novedades más destacadas del sector.

El abogado urbanista José María García Gutiérrez, que dirige el Curso y preside la Asociación de Abogados Urbanistas, indica que el éxito del mismo obedece, por un lado a las materias que se imparten indispensables para poder trabajar en el sector, lo que contribuye a que muchos jóvenes y profesionales se sitúen en mejores condiciones en el mercado actual competitivo. Y por otro lado, el claustro de profesores, todos ellos expertos de reconocido prestigio que ponen en prácticas sus valiosos conocimientos y lo transmiten a los alumnos.

Durante las sesiones, se estudiará entre otros, la Ley del Suelo Estatal (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana); la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001 de 17 de julio) con las últimas modificaciones introducidas tras aprobarse la Ley 3/2024 de 28 de junio que regula medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida y la Ley 7/2024 de 26 de diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio que entró en vigor el 27 de diciembre de 2024.

Ley que amplía, entre otros, los plazos para la prescripción de infracciones y acciones de restauración de la legalidad urbanística, especialmente en suelo no urbanizable de protección y demás.

Asimismo, será objeto de estudio el Anteproyecto de Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que se está preparando para ser aprobado en la Comunidad de Madrid; el nuevo tratamiento de las LICENCIAS (obras – actividad) y declaración Responsable y la “ Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid", la figura del silencio administrativo y sus efectos, la disciplina urbanística, la Ley de Ordenación de la Edificación, y la responsabilidad de los agentes intervinientes en el proceso edificatorio.

Otros tema de interés que tendrán protagonismo durante la formación, serán la ejecución de sentencias en el Urbanismo, las órdenes de derribo en urbanizaciones, construcciones ilegales y su suspensión junto con el restablecimiento de la legalidad, disciplina U. y sanciones, la materia de Planeamiento, los Planes Generales de pueblos y ciudades, su formación y vías de impugnación de los mismos, el Plan General de Madrid, su revisión y las operaciones urbanísticas actuales en desarrollo (Madrid Puerta Norte, desarrollos del Sureste, los Ahijones, el Cañaveral, Alcobendas: Valgrande-Los Carriles, Alcorcón- Retamar de la Huerta y otros desarrollos…).

Las clases son presenciales, prácticas y cuenta con profesores de reconocido prestigio como:

- José María García Gutiérrez, abogado urbanista, director de la firma AAFIL Abogados y presidente de la Asociación Española de Abogados.

- César Tolosa Tribiño, magistrado del Tribunal Constitucional y ex-presidente de la Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

- María de los Reyes Rueda Serrano, abogada urbanista. Experta en Sector Público e Inmobiliario y secretaria general de la Asociación Española de Abogados Urbanistas.

- Tomás Redondo Cámara, jefe del área de Normativa Urbanística y Régimen Jurídico de la Comunidad de Madrid.

- Luis Rodríguez Avial Llardent, doctor arquitecto, gerente de Urbanismo del Consorcio Prolongación de la Castellana, y ex-gerente del Plan General de Madrid.

- Myriam I. Peón González, directora General del Nuevo Plan General de Madrid.

