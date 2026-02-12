Abdón Pedrajas Littler nombra asociadas principales a Teresa Trigueros y Patricia Madrona

Con estas promociones, el bufete refuerza su estructura profesional en un contexto de creciente complejidad normativa y transformación del mercado laboral.
Teresa Trigueros cuenta con más de 15 años de experiencia en Derecho Laboral, habiendo asumido la dirección letrada de numerosos asuntos contenciosos y no contenciosos para compañías nacionales y multinacionales.
Asesora de forma recurrente a empresas de sectores como banca, seguros, energía, distribución, turismo, servicios, medios de comunicación y nuevas tecnologías. Posee amplia experiencia en el diseño e implementación de aspectos laborales en operaciones de transmisión de empresa o unidades de negocio, despidos colectivos, negociación de convenios colectivos, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo e inaplicaciones de convenio. Asimismo, asesora habitualmente a altos directivos y deportistas profesionales.
Ha dirigido procedimientos judiciales ante todas las instancias del orden jurisdiccional social, consolidando un perfil de alta especialización técnica y estratégica.
Por su parte, Patricia Madrona es especialista en asesoramiento laboral estratégico, con amplia experiencia en el diseño de soluciones jurídicas en materia de despidos e indemnizaciones, negociación colectiva, elecciones sindicales, medidas de flexibilidad interna, reestructuraciones empresariales y sucesión de empresa. Cuenta con una destacada experiencia en defensa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en la dirección letrada de procedimientos ante la jurisdicción social. Es agente de igualdad experta en investigación e informes sobre discriminación o acoso, así como en el diseño e implantación de planes de igualdad, y asesora a compañías de sectores como sanidad, industria, alimentación, distribución, servicios, sector público y nuevas tecnologías.
Madrona ha compaginado su práctica profesional con la docencia en la Universidad Europea (sede Valencia), Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y Universidad Católica de Valencia, en programas de posgrado especializados en asesoría jurídica y recursos humanos. Desde 2020 es presidenta del Observatorio de Igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia.
Impulso al talento y crecimiento interno
Paralelamente, y en línea con su compromiso con la promoción y retención del talento, Abdón Pedrajas Littler ha aprobado además otras cuatro promociones internas en distintas sedes. En concreto, Sara Bermejo (Madrid) y Gemma Pla (Valencia), han sido promocionadas a asociadas senior, mientras que María Luisa Riu (Barcelona) y Alejandro de la Blanca (Madrid), promocionan a la categoría de asociados. Unos nombramientos que reflejan el modelo de crecimiento orgánico de la firma, basado en el reconocimiento del mérito, la excelencia técnica y la proyección profesional dentro de la organización.
Antonio Pedrajas, socio director del despacho, ha señalado que “estos nombramientos ponen en valor el compromiso y apuesta del despacho por el desarrollo profesional de nuestros abogados como eje estratégico de crecimiento. La promoción de Teresa y Patricia a asociadas principales refuerza nuestra estructura en una etapa clave para la firma, y son un merecido reconocimiento a su sólida trayectoria técnica y contribución activa al desarrollo del negocio”.