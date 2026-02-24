Jesús Gómez Montero, nombrado socio honorario de ELZABURU

La Junta de Socios Profesionales ha acordado el nombramiento de Jesús Gómez Montero como Socio Honorario de Elzaburu en reconocimiento a una trayectoria profesional de referencia en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual y a su estrecha vinculación con la firma durante más de veinticuatro años.

Jesús es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. En 1980 ingresó por oposición en el cuerpo de Letrados del Registro de la Propiedad Industrial —actual Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)— donde participó activamente en el proceso legislativo que adaptó la normativa española de propiedad industrial a los estándares europeos. Durante su etapa, contribuyó a iniciativas clave como la Ley de Patentes de 1986, la Ley de Marcas de 1988 y la Ley de Protección Jurídica de los Productos Semiconductores de 1988.

Asimismo, participó en grupos de trabajo en la Unión Europea, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), incluyendo procesos como la Directiva de marcas, el Reglamento de marca comunitaria, la reforma del Convenio de Múnich sobre la patente europea o el Protocolo al Arreglo de Madrid. Como experto de la OMPI, colaboró además en proyectos de modernización de oficinas de propiedad industrial en distintos países iberoamericanos.

En el año 1995 se incorporó a ELZABURU, donde fue nombrado socio en 1996, y desarrolló su actividad hasta el 2019. Su actividad principal se desarrolló en el área de Marcas, gestionando carteras estratégicas de empresas nacionales e internacionales como Almirall, Mirto, Mapfre, Banco Santander, Campofrío, Artiach, 3M, Audi, Nabisco, así como de instituciones, como la Casa Real. Dentro de la firma desempeñó también el cargo de Jefe del Área de Extranjero, manteniendo una relación constante con colegas de todo el mundo y participando activamente en congresos internacionales.

Paralelamente, desarrolló una intensa labor académica y formativa. Entre 1981 y 2017 fue Profesor de Derecho de la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En ELZABURU presidió el Comité de Formación y formó parte del Comité Editorial, impulsando la formación continua de los profesionales y coordinando la participación de la firma en publicaciones jurídicas internacionales. Además de ser miembro activo de asociaciones profesionales como AIPPI, ASIPI, INTA y ECTA.

Actualmente es miembro del Comité Académico de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, está colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid como abogado no ejerciente y desempeña el cargo de secretario de Juristas Gallegos en Madrid (IURISGAMA).

Para Alfonso Diez de Rivera, “Jesús Gómez Montero es un referente nacional e internacional en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual. A lo largo de su trayectoria ha sido testigo y protagonista de muchas de las decisiones clave que han configurado el actual marco normativo y el ecosistema jurídico que rige nuestra actividad.”.

Mabel Klimt: “Jesús ha aportado su experiencia, su rigor y su saber hacer profesional para que Elzaburu sea hoy una de las firmas europeas de referencia en la protección de activos intangibles. Su extraordinario compromiso, generosidad y conocimiento han dejado una huella imborrable en el despacho. Es un verdadero orgullo para nosotros poder contar con él como socio de honor y seguir teniendo el privilegio de recibir su consejo y apoyo en esta nueva etapa”.

