La Comisión de Igualdad del Poder Judicial y la European Women Lawyers Association, VI Premios Igualdad de la Abogacía

Estos galardones, concedidos por el Consejo General de la Abogacía Española, reconocen a quienes desde la abogacía trabajan a favor de la igualdad de género

La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la European Women Lawyers Association (EWLA) son los ganadores de los VI Premios Igualdad de la Abogacía, que se entregarán el 5 de marzo.

Estos galardones son concedidos por la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española para reconocer a quienes desde la abogacía trabajan a favor de la igualdad de género.

El jurado valoró la labor de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que propone medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial -en 2024 instó a que la nueva cúpula del Tribunal Supremo fuera paritaria por primera vez- y también realiza el seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género.

“Gracias a esta comisión se está integrando la perspectiva de género en el ámbito judicial, algo importantísimo para terminar con la discriminación, y se ha mejorado la respuesta frente a la violencia de género”, destacó Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía.

En la modalidad internacional se premió a la European Women Lawyers Association (EWLA), una red europea de juristas que acaba de cumplir 25 años promoviendo la igualdad real. Desde el corazón de la UE en Bruselas realizan una incansable labor de vigilancia y concienciación, defendiendo que los derechos de la mujer son derechos humanos y denunciando que, a pesar de la complacencia institucional, falta mucho por alcanzar la igualdad real.

Además se concedieron dos menciones honoríficas, una nacional, a título póstumo para Carlota Bustelo, fallecida el pasado octubre, por haber sido un referente del feminismo institucional durante la Transición y por su aportación a la consolidación de derechos para las mujeres. E internacional para el movimiento iraní “Mujer, vida y libertad” por su valiente lucha en favor de la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales.

El jurado estuvo compuesto en esta edición por Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, Carlos Viña, decano del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, Candelaria Carrera, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la abogada Altamira Gonzalo, premiada en la edición 2025.

Además de Altamira Gonzalo, el año pasado se premió, en la categoría internacional, a los abogados franceses Stéphane Babonneau y Antoine Camus, defensores de Gisèle Pelicot.

En esta edición han sido presentadas 13 candidaturas nacionales y 6 internacionales.

Los premios se entregarán el 5 de marzo en un acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que intervendrán, entre otras, la Fiscal general del Estado, Teresa Peramato, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, o María Marcos, directora general del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos