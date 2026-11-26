La abogacía europea avanza hacia una justicia más accesible e independiente, con nuevas propuestas para garantizar el asesoramiento jurídico gratuito, proteger la independencia judicial ante la inteligencia artificial y facilitar el ejercicio profesional en Europa.

Conseguir que los derechos se protejan de verdad, que ninguna persona quede sin asesoramiento jurídico cuando más lo necesita y que la justicia avance al ritmo de la sociedad sin perder su independencia, son algunos de los objetivos que han marcado el Pleno del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), celebrado el pasado 19 de noviembre en Estrasburgo, en el que ha participado Consejo General de la Abogacía Española.

Durante el encuentro, representantes de la abogacía de toda Europa han dado nuevos pasos para afrontar algunos de los grandes desafíos de la justicia actual: desde la protección de las personas migrantes y la ejecución de las sentencias de derecho humanos, hasta la transformación digital, la cooperación entre profesionales y el fortalecimiento de una abogacía libre e independiente. La participación de Abogacía Española en este foro refleja su compromiso con una profesión que trasciende fronteras y que desempeña un papel esencial en la defensa de los derechos fundamentales y el Estado de derecho.

Uno de los grandes mensajes que deja el encuentro es que el acceso a la justicia debe ser una realidad para todas las personas, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, la abogacía europea ha defendido la necesidad de garantizar un asesoramiento jurídico gratuito, independiente y de calidad a las personas solicitantes de protección internacional, en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea.

Pero garantizar los derechos también significa asegurar que las decisiones judiciales se cumplan. Por ello, el CCBE ha reclamado mecanismos que permitan a los profesionales recuperar gastos derivados de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ampliar la asistencia jurídica gratuita a estas actuaciones.

Y para afrontar estos desafíos, también es necesario contar con una profesión fuerte, preparada y capaz de trabajar más allá de las fronteras. En esta línea, el Pleno ha avanzado en iniciativas para facilitar la libre circulación de abogados en Europa, fomentar la cooperación entre colegios profesionales y promover el bienestar de quienes ejercen la abogacía. Asimismo, ha defendido una regulación más sencilla, eficaz y proporcionada en ámbitos como la prevención del blanqueo de capitales y la cooperación fiscal.

Un reconocimiento a la defensa de los derechos humanos

El encuentro ha tenido también un momento especialmente significativo con la entrega del Premio de Derechos Humanos del CCBE 2026 a İbrahim Kaboğlu, expresidente del Colegio de Abogados de Estambul, y a los miembros de su Junta Directiva durante el periodo 2024-2026. La candidatura, respaldada por Abogacía Española, ha sido reconocida por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la independencia de la profesión jurídica.

Los avances alcanzados en Estrasburgo reflejan el valor de la cooperación entre las abogacías europeas y la importancia de seguir construyendo respuestas comunes a desafíos que no entienden de fronteras. Un trabajo en el que Abogacía Española continúa participando activamente, con el objetivo de fortalecer la profesión y contribuir a una justicia que proteja de manera efectiva los derechos de toda la ciudadanía.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos