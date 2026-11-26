El Despacho amplía los estándares de prevención del soborno que acompañan su crecimiento internacional y refuerza su compromiso con el cumplimiento y el buen gobierno

Pérez-Llorca ha obtenido la certificación internacional ISO 37001 en Portugal, México y Colombia, un reconocimiento que acredita la implantación de sistemas de gestión antisoborno conforme a los estándares internacionales en estas jurisdicciones y que supone un nuevo avance en la consolidación de su modelo de buen gobierno corporativo.

Las nuevas certificaciones dan continuidad al hito alcanzado en España en marzo de 2026, cuando Pérez-Llorca se convirtió en la primera firma de abogados del país en obtener conjuntamente la ISO 37001, estándar internacional de sistemas de gestión antisoborno, y la UNE 19601, norma de referencia en sistemas de gestión de compliance penal.

Este avance impulsa la integración de las políticas y los procedimientos de prevención del soborno del Despacho, sobre una base común y con las adaptaciones que exige cada marco regulatorio. La ética profesional, la prevención de riesgos y la transparencia sustentan su relación con los clientes y demás grupos de interés en un entorno empresarial cada vez más complejo.

Un modelo de cumplimiento integrado para la plataforma iberoamericana

La ISO 37001 establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno, proporcionando a las organizaciones herramientas y procedimientos para identificar, prevenir, detectar y gestionar los riesgos de soborno asociados a su actividad. Su certificación implica la evaluación independiente de los mecanismos de control, supervisión y prevención implantados por la organización.

La obtención de esta acreditación en tres nuevas jurisdicciones supone un avance en la consolidación de un modelo de cumplimiento compartido entre las distintas oficinas del Despacho. En un contexto de creciente actividad multijurisdiccional, contar con sistemas de gestión certificados internacionalmente permite reforzar la coordinación interna y garantizar la aplicación de estándares comunes de integridad y prevención del soborno.

“Esta certificación en Portugal, México y Colombia refleja nuestra voluntad de seguir construyendo una firma cada vez más internacional, basada en principios y estándares comunes. Integrar nuevas jurisdicciones implica también compartir una misma cultura de integridad, rigor y responsabilidad”, han afirmado Julio Lujambio e Iván Delgado, Socio Ejecutivo y Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca.

Por su parte, José Luis Luna, Chief Legal Officer del Despacho, ha destacado que “la extensión de este sistema de gestión antisoborno a nuevas jurisdicciones refuerza nuestro marco de control interno y nos permite avanzar hacia un modelo de cumplimiento coherente y coordinado. Contar con estándares certificados internacionalmente constituye una garantía adicional de rigor y transparencia, especialmente relevante en una organización con una actividad cada vez más multijurisdiccional”.

Desde la perspectiva de cumplimiento, María Cano, Compliance Officer de Pérez-Llorca, ha señalado que “estas certificaciones son fruto del trabajo coordinado de nuestros equipos y oficinas para integrar la prevención del soborno en la actividad del Despacho. Su valor va más allá del reconocimiento: nos exigen evaluar nuestros sistemas de gestión y fortalecerlos de forma continua. La certificación no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente: llevar la integridad a cada decisión y a nuestra forma de trabajar en toda la organización”.

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