Abogacía Joven ICAM inicia con la CNMC una ronda de encuentros institucionales

La Abogacía Joven del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha iniciado una nueva ronda de encuentros institucionales con organismos públicos, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la primera en participar en esta iniciativa orientada a fomentar la conexión entre jóvenes colegiados y las instituciones públicas.

La reunión contó con la participación, por parte de la Abogacía Joven ICAM, de Celia Herrero Cantó, coordinadora de la agrupación y presidenta de la Sección de Iniciación Profesional del ICAM. En representación de la CNMC asistieron su vicepresidente, Ángel García Castillejo; el secretario del Consejo, Miguel Bordiu García-Ovies; la vicesecretaria del Consejo, Mª Ángeles Rodríguez Paraja; el jefe de Gabinete del vicepresidente, Rafael Chamorro Marín; y la jefa de la asesoría jurídica, Patricia Font.

El encuentro tuvo como principal objetivo acercar a los jóvenes abogados y abogadas al conocimiento de la CNMC: su estructura, funciones y relevancia dentro del sistema institucional español. Asimismo, se abordó el atractivo de este organismo como posible destino profesional, destacando su alto nivel técnico, su vinculación al interés general y el valor que aporta al posicionamiento profesional para futuros desarrollos de carrera en el sector jurídico y público.

Durante la sesión se realizó un intercambio de presentaciones entre ambas entidades, seguido de un análisis de las diferentes vías de acceso a la CNMC. Entre ellas se destacaron tres principales: becas, programas de prácticas laborales y la oferta de empleo público. También se detallaron los perfiles y habilidades más demandados por el organismo regulador, subrayando la importancia de la especialización jurídica, el compromiso con la función pública y la excelencia académica.

Ambas partes coincidieron en la importancia de establecer sinergias a largo plazo que faciliten el acceso de jóvenes abogados a oportunidades en el sector público. La reunión se enmarca en una estrategia más amplia de Abogacía Joven ICAM para promover el conocimiento de salidas profesionales más allá del ejercicio privado de la abogacía, fomentando así una visión más integral y diversa de la profesión.

«El futuro de la abogacía pasa por acercar y conocer instituciones con las que el abogado colabora en su día a día y en las que puede ejercer como abogado. Es por eso mismo que desde Abogacía Joven ICAM hemos tomado la resolución de acercarnos a esas instituciones y vamos a empezar una ronda de encuentros en las que vamos a poder hablar con los responsables que están detrás de estas grandes instituciones que regulan toda la actividad de nuestro país para poder acercársela a los jóvenes abogados», aseguró Celia Herrero.

Este primer encuentro institucional abre la puerta a futuras colaboraciones entre la CNMC y la Abogacía Joven del ICAM, y supone un paso firme hacia el fortalecimiento del vínculo entre el talento jurídico joven y las instituciones públicas.

