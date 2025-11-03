Abogacía y el Colegio de Registradores impartirán curso sobre uso del registro electrónico

Para enseñar a los profesionales de la abogacía a usar de forma óptima esta plataforma registral

El próximo 11 de noviembre de 2025 dará comienzo el curso formativo “Uso de la Sede Electrónica de los Registradores de España”, para enseñar a los profesionales de la abogacía a usar de forma óptima esta plataforma registral.

La iniciativa, organizada por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, pretende fortalecer la seguridad jurídica, agilizar los trámites y fomentar una gestión más eficiente en las áreas de derecho inmobiliario, mercantil y civil.

La inauguración oficial correrá a cargo de Salvador González, presidente de la Abogacía Española, y María Emilia Adán, decana de Registradores.

El curso tiene como objetivo capacitar a los abogados y abogadas en el uso eficiente, seguro y estratégico de la Sede Electrónica de los Registradores, una plataforma que se ha consolidado como una herramienta esencial en los ámbitos inmobiliario, mercantil y civil, optimizando tiempos de gestión y mejorando la trazabilidad y validez jurídica de los documentos electrónicos.

La primera sesión, titulada “Fundamentos y Acceso Seguro y datos en abierto”, estará dirigida por José Soriano Ramírez, director del Servicio de Sistemas de Información de Registradores de España, y Miguel Hermosa, decano del Colegio de Abogados de Palencia y presidente de la Subcomisión de Justicia Digital de la Abogacía Española. En ella se abordarán las bases del acceso a la plataforma, la seguridad jurídica en los documentos electrónicos y la verificación mediante Código Seguro de Verificación (CSV).

El 18 de noviembre se celebrará la segunda sesión, centrada en los trámites en el Registro de la Propiedad, con la participación de José Soriano Ramírez, director del Servicio de Sistemas de Información de Registradores de España y María del Mar García Calvo, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.

El 25 de noviembre tendrá lugar la tercera sesión, dedicada a los trámites en el Registro Mercantil, a cargo de Jesús Camy Escobar, registrador mercantil de Madrid, y Federico José Bravo, abogado, decano del Colegio de Abogados de La Rioja y presidente de la Subcomisión de Mercantil y Concursal de la Abogacía Española.

Por último, el 4 de diciembre, el curso concluirá con una sesión práctica titulada “Aplicaciones Avanzadas y Casos Prácticos”, impartida por Luis Manuel Benavides, director del Servicio de Bases Gráficas de Registradores de España, y Carlos Pérez Sánchez, abogado y decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria.

A lo largo de las cuatro jornadas, los participantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos mediante ejercicios y simulaciones, con el propósito de integrar la Sede Electrónica en su labor profesional cotidiana y potenciar la eficiencia y la seguridad en la gestión jurídica.

Con este curso, la Abogacía y los Registradores reforzarán su compromiso conjunto con la modernización tecnológica del sistema registral y la formación continua de los profesionales jurídicos, tras la firma del convenio firmado el pasado mes de septiembre.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos