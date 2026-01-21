Act legal Spain firma un acuerdo de colaboración con Ellas Vuelan Alto para impulsar la igualdad en el sector aeroespacial

La firma se suma a la asociación como entidad colaboradora en la categoría plata, reforzando su compromiso con la igualdad, la diversidad y el liderazgo femenino

Act legal Spain ha firmado su adhesión a la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA), para la promoción de la igualdad y el empoderamiento de la mujer en el sector aeroespacial, como socio plata.

Con este acuerdo, act legal Spain se incorpora a una red de organizaciones comprometidas con la visibilidad del talento femenino en un sector tradicionalmente masculinizado, y con el impulso de iniciativas que fomentan la igualdad real entre mujeres y hombres en los ámbitos institucional, universitario, empresarial y de la administración pública.

Ellas Vuelan Alto se creó en 2018 con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el sector aeroespacial, tomando como base la declaración de igualdad recogida en la Carta de las Naciones Unidas. Desde entonces, la asociación trabaja activamente en el empoderamiento de la mujer, la eliminación de la discriminación, el aumento de la participación femenina en la vida pública y profesional, y la creación de redes de apoyo a nivel nacional e internacional.

Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, destaca el sentido estratégico y de valores de este acuerdo: “Este acuerdo con Ellas Vuelan Alto responde a una convicción profunda del despacho: la igualdad no es solo un principio ético, sino un motor de progreso y competitividad. Formar parte de EVA nos permite contribuir activamente a un proyecto transformador, alineado con nuestra forma de entender el liderazgo, la diversidad y el impacto social de la abogacía”.

Por su parte, Isabel Maestre, presidenta de Ellas Vuelan Alto, subraya la importancia de sumar aliados comprometidos: “La incorporación de act legal Spain como entidad colaboradora refuerza nuestro trabajo y demuestra que el compromiso con la igualdad debe ser transversal y compartido. Contar con el apoyo de un despacho con visión internacional y sensibilidad social es clave para seguir avanzando en la visibilidad y consolidación del talento femenino en el sector aeroespacial”.

La labor de Ellas Vuelan Alto ha sido reconocida con importantes galardones, entre ellos el Premio MAS Comunidad en los XII Premios Mujeres a Seguir, el Premio Clara Campoamor al Compromiso por la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, el Premio a la Contribución por la Igualdad otorgado por El Economista, y el Premio Matilde Ucelay en la categoría de Entidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Con esta alianza, act legal Spain refuerza su compromiso con iniciativas que generan un impacto real en la sociedad y contribuyen a construir entornos profesionales más justos, inclusivos y sostenibles.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos