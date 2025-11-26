Afianza Legal incorpora a José Antonio Yagüe como socio de Tributario

José Antonio Yagüe cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento fiscal

Afianza Legal, firma española de servicios profesionales integrales para empresas, ha nombrado a José Antonio Yagüe como socio de Tributario para reforzar y potenciar el área fiscal en la oficina de Madrid.

José Antonio Yagüe cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito fiscal, con una alta especialización en el asesoramiento a grandes grupos multinacionales y compañías de middle market. Su experiencia abarca áreas clave como la planificación fiscal, operaciones de due diligence, asesoramiento en procesos de M&A y reestructuraciones empresariales. Su incorporación aporta un enfoque estratégico y un extenso conocimiento técnico que contribuirá de forma significativa al desarrollo y consolidación del área.

Antes de su incorporación a Afianza Legal, fue asesor fiscal en la firma internacional Forvis Mazars. Además, ocupó el puesto de responsable fiscal corporativo para España & Latam del grupo Comdata, y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el área fiscal y legal en PwC.

José Antonio Yagüe es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y posee un máster en Asesoramiento Fiscal de Empresas por el IE Business School.

“Inicio esta nueva etapa en Afianza Legal con gran ilusión para contribuir al crecimiento y fortalecimiento del área Legal. Mi objetivo es aportar mi experiencia y conocimiento del sector para ofrecer a los clientes un servicio de calidad”, ha afirmado José Antonio Yagüe.

Por su parte, Víctor Torrico, director general de Afianza, ha destacado que, “la incorporación de José Antonio responde a nuestro compromiso estratégico del área y su visión del mercado y su reconocida experiencia nos permitirán potenciar el área y dar respuesta a un entorno cada vez más exigente. Su incorporación es clave para consolidar nuestra posición como referente en el asesoramiento fiscal en España”.

La incorporación de José Antonio Yagüe se enmarca en la estrategia de crecimiento del área Legal de Afianza, que ha alcanzado una facturación de 11 millones de euros y más de 120 profesionales del derecho. El departamento, con una alta especialización en tributario, civil, mercantil, internacional, procesal, jurídico laboral, contencioso-administrativo, recuperación de activos y cumplimiento normativo, impulsa con estos resultados su posicionamiento como una de las firmas más relevantes del panorama español.

