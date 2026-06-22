Afianza Legal incorpora Winkels Abogados a su división jurídica

La operación suma a Afianza Legal un equipo de referencia en Derecho de Familia, Sucesiones y procedimientos internacionales, con Isabel Winkels al frente de la nueva vertical especializada

Afianza Legal, la división jurídica de Afianza, ha cerrado la incorporación de Winkels Abogados, despacho madrileño especializado en Derecho de Familia y Sucesiones, nacional e internacional, liderado por Isabel Winkels.

La operación refuerza la apuesta de Afianza Legal por áreas de alta especialización técnica y sensibilidad humana, y sitúa a Winkels al frente de una nueva vertical dedicada a asuntos de familia, sucesiones y procedimientos transfronterizos.

Junto a Isabel Winkels se incorporan ocho profesionales con experiencia en la gestión de casos que requieren un enfoque técnico y humano.

Isabel Winkels ha desarrollado una trayectoria especializada en Derecho de Familia y Sucesiones, con especial atención a asuntos de alta complejidad, procedimientos internacionales y situaciones que requieren una combinación de solvencia técnica, sensibilidad personal y capacidad negociadora. Su práctica se ha centrado en la protección de menores, personas vulnerables y patrimonios familiares en contextos nacionales e internacionales.

Winkels Abogados aporta, así, su especialización en áreas como divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales, modificaciones de medidas, violencia de género, filiación y jurisdicción voluntaria, herencias y sucesiones, guardas y curatelas, capitulaciones matrimoniales y regímenes económicos matrimoniales. En el ámbito internacional, el despacho está altamente especializado en áreas tan específicas como procedimientos transfronterizos, sustracciones internacionales, divorcios y sucesiones internacionales, el tratamiento de los distintos regímenes económicos matrimoniales o extranjería.

Isabel Winkels, socia directora de Winkels Abogados, ha destacado que, “nuestra integración en Afianza nos permite escalar una forma de ejercer el Derecho de Familia basada en el rigor técnico, la especialización y el acompañamiento humano. Supone una oportunidad para seguir desarrollando nuestro trabajo en familia y sucesiones dentro de una estructura con mayor capacidad para ofrecer a nuestros clientes un servicio integral. Mantendremos el modelo que nos caracteriza, centrado en encontrar soluciones que protejan especialmente a los menores y a las personas más vulnerables, ahora con el respaldo de una organización más amplia”.

Por su parte, Víctor Torrico, director general de Afianza ha valorado la operación y ha señalado que, “incorporar a Winkels Abogados significa sumar un equipo con conocimiento técnico muy profundo en un área tan sensible como el Derecho de Familia. Isabel Winkels representa exactamente el tipo de liderazgo jurídico que queremos incorporar: especialización, criterio técnico y una forma de acompañar al cliente especialmente valiosa. El despacho cuenta con una trayectoria consolidada en la resolución de casos complejos, tanto nacionales como internacionales, que encajan con nuestro objetivo de ampliar servicios jurídicos de alto nivel”.

Winkels Abogados formará parte de la división legal de Afianza, que ha alcanzado en 2025 una facturación de 21,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 73% respecto al año anterior, con más de 220 profesionales. Con esta incorporación, Afianza Legal abre una nueva vertical dentro del departamento legal, ofreciendo a sus clientes un asesoramiento especializado y humano en una materia tan sensible como es el Derecho de Familia y Sucesiones.

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