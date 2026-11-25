Más de 150 personas asistieron a la presentación de la revista en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid

La segunda edición de la revista de la abogacía joven del ICAM reúne más de 30 artículos sobre inteligencia artificial, responsabilidad patrimonial, criptoactivos, reformas legislativas y los desafíos del ejercicio profesional.

¿Qué desafíos plantea el uso de algoritmos por las administraciones públicas? ¿Cómo está transformando la inteligencia artificial el ejercicio de la abogacía? ¿Qué responsabilidades pueden derivarse del accidente ferroviario de Adamuz? Son algunos de los debates que aborda, desde la perspectiva de una nueva generación de juristas, el segundo número de Futuro Legal. La revista de la abogacía joven del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), presentada ante más de 150 asistentes, reúne más de 30 artículos que combinan el análisis de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales con una mirada a los retos que afrontan el Derecho y la profesión.

Un año después de su puesta en marcha, Futuro Legal, la primera revista jurídica en España escrita íntegramente por la abogacía joven, continúa abriendo sus páginas a las investigaciones, reflexiones y propuestas de las nuevas generaciones de profesionales del Derecho. Esta segunda edición reúne aportaciones de distintas especialidades, desde el análisis de resoluciones judiciales recientes hasta cuestiones que afectan directamente a la práctica profesional, la organización de los despachos y las nuevas áreas de especialización.

Celia Herrero, directora de Futuro Legal y responsable de Abogacía Joven ICAM; Javier Mata, miembro del Consejo Editor y diputado de la Junta de Gobierno del ICAM; Ricardo Alonso, integrante del Consejo Editor de Honor de la revista y director general del CUICAM; y Xavier Gil, presidente de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), intervinieron en el acto de presentación celebrado ayer en la sede colegial, en el que se dieron a conocer los contenidos de este segundo número.

De la inteligencia artificial a la responsabilidad patrimonial de la Administración

Entre los asuntos abordados en la publicación, la responsabilidad patrimonial ocupa un lugar destacado. A partir del accidente ferroviario de Adamuz, uno de los artículos estudia las posibles responsabilidades de ADIF ante un fallo del sistema ferroviario y las cuestiones jurídicas que plantea la exigencia de responsabilidad a las administraciones públicas por el funcionamiento de los servicios públicos.

La transformación tecnológica de la profesión constituye otro de los grandes ejes de este número. Bajo el título El fin del abogado artesano, uno de los autores reflexiona sobre la ingeniería jurídica y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial a los procesos de trabajo de los despachos, así como sobre sus consecuencias para los modelos de negocio y la prestación de servicios legales.

En el ámbito financiero, la revista aborda la evolución legislativa de los criptoactivos, la tokenización del capital riesgo y los desafíos del nuevo marco europeo de prevención del blanqueo de capitales, especialmente en lo relativo a las operaciones transfronterizas y la supervisión de los activos digitales.

Reformas procesales, nuevas obligaciones laborales y segunda oportunidad

Las recientes reformas del sistema de Justicia también encuentran espacio en las páginas de Futuro Legal. Varios trabajos examinan la aplicación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), las resoluciones judiciales sobre sus requisitos y los interrogantes que plantea la Ley Orgánica 1/2025 tras su primer año de aplicación.

En materia concursal, la publicación analiza la evolución jurisprudencial de la exoneración del pasivo insatisfecho y sus consecuencias para los deudores que recurren al mecanismo de segunda oportunidad. También aborda los concursos sin masa y su incidencia en la responsabilidad de los administradores sociales.

Las novedades laborales están presentes en artículos dedicados al deber empresarial de realizar ajustes razonables antes de extinguir el contrato de una persona declarada en situación de incapacidad permanente, así como a los límites del despido disciplinario por el uso indebido de medios tecnológicos.

El Derecho de Familia protagoniza otras dos contribuciones: una reflexión sobre los conocimientos y habilidades que exige su ejercicio profesional más allá de la formación universitaria y un análisis comparado del régimen de custodia compartida en el Derecho común y el Derecho foral aragonés.

La edición se completa con estudios sobre contratación pública, competencia, fiscalidad, Derecho mercantil, responsabilidad civil y nacionalidad, junto con reflexiones sobre la relación entre la Justicia y los medios de comunicación, la deontología y las cualidades que definen el ejercicio de la abogacía.

Una nueva generación que toma la palabra

La diversidad de materias refleja la vocación de Futuro Legal de convertirse en un punto de encuentro para jóvenes profesionales de distintas especialidades, dando cabida tanto a investigaciones jurídicas como a análisis basados en la experiencia práctica.

En el editorial que abre este segundo número, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, reivindica el papel de las nuevas generaciones en el presente de la profesión: "Siempre he defendido que la juventud no puede ser una sala de espera dentro de nuestra profesión. No es necesario acumular décadas de experiencia para tener algo valioso que aportar".

Por su parte, la directora de la publicación y coordinadora de Abogacía Joven ICAM destaca el papel de la revista en la creación de vínculos profesionales. "Por encima de todo, este último año nos ha permitido cumplir nuestro propósito más ambicioso: hacer comunidad", señala en su editorial.

El proyecto cuenta asimismo con la participación de un consejo editor presidido por Gabriel Rodríguez Leva, diputado de la Junta de Gobierno responsable de Abogacía Joven, y con un consejo asesor integrado por las presidencias de las secciones del Colegio.

Índice completo de artículos | Futuro Legal, número 2

1. El fin del abogado artesano: Legal Engineering y la industrialización de la firma. Alexis Miró.

2. La subrogación legal del adquiriente en los costes de urbanización. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2026. Álvaro Pineda Manglano.

3. Lo que la facultad no enseña sobre cómo ejercer el Derecho de Familia. Ángela Bustamante.

4. La segunda oportunidad en transformación: el giro jurisprudencial en la exoneración del pasivo insatisfecho. Carmen García Salinas.

5. Retos operativos y asimetrías globales del nuevo paquete legislativo europeo de PBC/FT. Celia Herrero Cantó.

6. El deporte ecuestre a debate: la aplicación de la teoría del riesgo en la equitación. Cristina Prado Benéitez.

7. Ajustar antes que extinguir. ¿Hasta dónde llega el deber empresarial de conservar el empleo tras una incapacidad permanente? Elionora Ventzislavova Zoteva.

8. CNMC y contratación pública: alcance y límites de su rol en las prohibiciones de contratar. Enrique Barba Jiménez.

9. El concurso o proceso especial sin masa y su incidencia en la responsabilidad de los administradores sociales. Eugenia Carral Acha.

10. La Justicia y los medios: límites, garantías y función social de la comunicación. Fernando Rodríguez Carrillo.

11. ¿Donut o dónut? El diablo está en los detalles. Francisco Jiménez Monteiro.

12. Caducidad imperfecta de la inspección: el plazo como garantía del contribuyente. Francisco Valverde Torralbo.

13. El turismo de caravanas: equilibrismo entre las legislaciones turística, de tráfico y las ordenanzas municipales. Guillermo Amilivia Díaz.

14. Financiar sin diluir el compromiso: la tensión entre los derechos de fundadores e inversores en startups. Itxaso Urresola Zabala.

15. ¿Hasta dónde puede controlar un franquiciador a sus franquiciados? Precios, territorio y ventas online bajo el derecho a la competencia. Itziar Mónica Sanz Vargas.

16. El caso Adamuz: la responsabilidad patrimonial de ADIF ante un fallo del sistema ferroviario. Jaime Malaver Echeverría-Torres.

17. La fiebre del préstamo burrito. Javier Resa López-Romeu.

18. Despido disciplinario por uso indebido de medios tecnológicos: análisis jurídico de la STSJ Cataluña de 3 de octubre de 2025. Jesús J. Martínez Estaire.

19. Resoluciones MASC: ¿una declaración responsable y diligente? Jesús Parra León.

20. ¿El contrato puede depender de que un tercero apruebe la prestación? Joan Cervantes i Gómez.

21. Los criptoactivos como instrumentos financieros. Un análisis de su evolución legislativa. José María Trabada Sánchez de Toca.

22. Una aproximación a la tokenización del capital riesgo. Laura Llopis Pastor.

23. ¿LegalTech o Derecho Digital? Manuel Blasco Molina.

24. La contratación pública como instrumento estratégico de la defensa europea: adquisiciones conjuntas, financiación y preparación para 2030. María Pérez Ruiz.

25. El abogado que todos queremos. El que queremos ser y el que queremos tener. Marta Navarro López.

26. La carga probatoria en la nacionalidad por memoria democrática: un análisis de la indefensión maternal en sede consular. Mohamed Said Ribii Khalifi.

27. OPA hostil: entre la pasividad del consejo y la soberanía de la junta. Natalia Arbués Llorente.

28. Reflexiones sobre la LO 1/2025 tras un año de adaptación: ¿eficiencia o espejismo? Nerea Martín Martel.

29. Responsabilidad patrimonial por infracción suficientemente caracterizada: doctrina del TS y TJUE. Rodrigo Muñoz-Mohedano Rincón.

30. La custodia compartida. En el derecho común y en el derecho foral aragonés. Silvia Muñoz.

31. El derecho al error del contribuyente como eje en la modernización del régimen sancionador tributario. Zhoujie Ma Zhou.

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