El evento se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio aseguró, durante el acto de entrega, que “la tecnología puede servir para mejorar la eficiencia, pero nunca para sustituir el trato directo con el ciudadano”.

“El Notariado ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios creando el protocolo electrónico, las copias autorizadas electrónicas o el Portal Notarial del Ciudadano. Pero lo más importante: sin que ello alterara la esencia de vuestra función”, señaló Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, durante el acto de entrega de títulos a los 126 nuevos notarios de la promoción de Madrid 2025-2026, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.

La nueva promoción, integrada por 73 mujeres y 53 hombres, comenzará a ejercer próximamente su función pública en localidades de toda España, para garantizar a los ciudadanos la seguridad jurídica preventiva de sus actos, acuerdos y negocios jurídicos.

En su discurso, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, recordó a los nuevos notarios: “Detrás de una escritura puede haber una familia, un emprendedor, una pareja que organiza su patrimonio, un mayor que necesita asesoramiento. Ellos esperan encontrar en vosotros a personas con formación jurídica extraordinaria, pero también personas independientes, humildes, próximas”.

“En esos momentos es cuando se entiende que la seguridad jurídica no es una idea abstracta, sino que tiene repercusiones evidentes en la vida de las personas. La sociedad deposita en vosotros una confianza extraordinaria. El proceso es exigente, pero las responsabilidades que se os asignan también lo son”, señaló.

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, señaló que “esta función está abierta al talento y al mérito y las circunstancias económicas o familiares jamás impiden entrar en el Notariado”. “Somos una corporación que presta servicio público con humildad. Nuestra autoridad no nos coloca por encima de los ciudadanos”, continuó. Y destacó la labor de los notarios al servicio de la sociedad: “Evitamos conflictos y ayudamos a despejar incógnitas y proporcionar tranquilidad a las personas que acuden a nuestra notaría”.

Asimismo, en relación con la tecnología, Barrio Del Olmo aseguró: “Llevamos muchos años utilizándola, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad, pero siendo fieles a nuestra razón de ser. La tecnología puede servir para mejorar la eficiencia, pero nunca para sustituir el trato directo con el ciudadano”.

Ricardo Laso, número uno de la promoción de Madrid 2025-2026, habló en nombre de sus compañeros. “Esta promoción viene hoy a infundir nueva savia en la institución notarial que hunde sus raíces en una historia de notarios que han labrado el prestigio y consideración social”, señaló. “Al orgullo de ser notarios se debe unir el firme compromiso de ser buenos notarios”.

En la mesa presidencial acompañaron al secretario de Estado de Justicia y a la presidenta del Notariado Alberto Herrera, subsecretario de Presidencia; Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia y Ester Pérez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Sobre la nueva promoción

Un total de 126 opositores han superado las pruebas de la última oposición al título de notario que se celebraron en el Colegio Notarial de Madrid. Los nuevos notarios son 73 mujeres y 53 hombres. Buena parte de ellos ha preparado la oposición en las academias de los colegios notariales, que ofrecen formación gratuita. Algunos han contado, además, con becas de apoyo económico durante su etapa de estudio.

Antes de incorporarse al ejercicio de la función notarial, han completado su formación con cursos teóricos y prácticos organizados por el Consejo General del Notariado, la Fundación Notariado y el Colegio Notarial de Madrid.

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