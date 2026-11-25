El despacho, especializado en reclamación de daños derivados de infracciones del Derecho de la Competencia, activa una nueva fase de su estrategia legal frente a Booking para reclamar los daños de los hoteles por la aplicación de las cláusulas de paridad y abuso de posición de dominio.

ESKARIAM ha iniciado la primera acción judicial en España contra Booking para reclamar el daño causado a los hoteles por la aplicación de las cláusulas de paridad, en el contexto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de septiembre de 2024, y, por el abuso de posición de dominio, con base en la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 29 de julio de 2024.

Esta primera fase se ha presentado ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona y consiste en una solicitud de acceso a fuentes de prueba contra Booking.com, B.V. y Bookings Hispánica, S.L., con la finalidad de superar la asimetría informativa entre Booking y los hoteles, obteniendo información para corroborar el alcance y la duración de las conductas y reforzar la cuantificación de los daños.

La iniciativa forma parte de una estrategia jurídica sofisticada y diseñada en varias fases para defender a los hoteles frente a la multinacional tecnológica.

Medidas tendentes a obtener información de Booking

El procedimiento liderado por ESKARIAM se ha interpuesto en representación de hoteles independientes que, con la información actualmente disponible, han cuantificado el daño irrogado por Booking a su negocio en una cantidad aproximada de dos millones de euros.

La solicitud comprende 13 medidas de acceso a fuentes de prueba, entre las que figuran el acceso a documentación técnica sobre sus mecanismos de clasificación y presentación de los hoteles, registros históricos e indicadores internos, así como datos sobre reservas y comisiones, que únicamente están en poder de Booking. También se solicita información a la CNMC y a terceros grupos hoteleros. Su obtención permitiría contrastar las hipótesis de la reclamación, reforzar su base probatoria y afinar los modelos económicos.

Origen del litigio y cómo se calcula el perjuicio

El litigio se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de septiembre de 2024, que concluyó que las cláusulas de paridad no podían considerarse, en principio, restricciones accesorias necesarias para el funcionamiento de los servicios de reserva. Las cláusulas de paridad limitaban la libertad de los hoteles para ofrecer precios inferiores a los publicados en Booking.

Las cláusulas de paridad se distinguen entre las cláusulas amplias, que afectaban tanto a la web del hotel como a otras plataformas (como Destinia, Expedia, Viajes el Corte Inglés), y las estrechas, que restringían los precios ofrecidos en la propia web del hotel. En España, las cláusulas amplias fueron sustituidas por las estrechas en 2015, mientras que Booking anunció la supresión de las estrechas con efectos desde el 1 de julio de 2024.

El equipo pericial que trabaja con ESKARIAM, la consultora internacional Compass Lexecon, ha elaborado un análisis económico que apunta a que los hoteles habrían obtenido mayores ingresos netos en ausencia de las cláusulas de paridad.

La metodología descrita en la solicitud compara la evolución de los resultados de hoteles en España con la de hoteles en otros países, teniendo en cuenta los precios de las habitaciones, los volúmenes de ventas y los costes de distribución por canal, ajustando la comparación por las características de los establecimientos. El objetivo es estimar qué resultados habría obtenido cada hotel sin las conductas analizadas y compararlos con su actividad real, reclamando a Booking esa diferencia como daño provocado a los hoteles durante 20 años por las conductas anticompetitivas desarrolladas por Booking.

Próxima fase de la estrategia de reclamación

La firma prevé presentar una demanda de daños en la primavera de 2027 en nombre de un primer grupo de más de 1.000 hoteles por un importe estimado superior a 300 millones de euros.

Su modelo de honorarios a éxito, con asunción íntegra de los costes y del riesgo del procedimiento, ha tenido una amplia acogida en el sector y ha impulsado la incorporación de hoteles a la reclamación muy por encima de las previsiones iniciales.

En paralelo, ESKARIAM mantiene su apoyo a la Decisión sancionatoria de CNMC y a la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional en relación con la apelación por parte de Booking a la sanción que CNMC le impuso en julio de 2024, por un total de 413,24 millones de euros por abuso de posición dominante.

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